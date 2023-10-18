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金樽國際衝浪賽11月6日開幕 今年首度加碼音樂節

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
「台灣國際衝浪公開賽X衝浪音樂節」11月6日至12日在台東金樽沙灘登場。圖／台東縣府提供
「台灣國際衝浪公開賽X衝浪音樂節」11月6日至12日在台東金樽沙灘登場。圖／台東縣府提供

「台灣國際衝浪公開賽」今年邁入第13年，台東縣府表示，公開賽將從11月6日起至12日在金樽海域舉辦，並首度加碼舉辦2天衝浪音樂節，活動周邊還有SUP立槳體驗、海洋手作體驗及衝浪市集活動，精采度更勝以往。

台東一年四季都適合衝浪，金樽是全台唯一國際衝浪比賽的場域，世界衝浪聯盟（WSL）選定金樽為「世界衝浪賽事總冠軍」比賽場地。「2023台灣國際衝浪公開賽」將在金樽舉辦7天，賽事採QS5,000積分賽（Qualifying Series）及國內男女長板職業組。

衝浪音樂節11月11日及12日登場，演出陣容不同。圖／台東縣府提供
衝浪音樂節11月11日及12日登場，演出陣容不同。圖／台東縣府提供

主辦單位指出，男/女子QS5,000賽事報名中，已有10多個國家的頂尖選手報名，包括2020東京奧運衝浪銅牌都築有夢路（Tsuzuki, Amuro），以及取得2024奧運參賽資格的日本選手松田詩野（Matsuda, Shino） 。

此外，世界極限運動會（X Games）滑板項目公園組2021年及 2022年雙冠軍斯凱布朗（Sky, Brown）也將來台參賽，她年僅15歲，今年轉戰職業衝浪賽事。

衝浪音樂節預定在11月11、12日兩天舉辦，演出陣容為麋先生、老王樂隊、無妄合作社及八十八顆芭樂籽以及臺東在地特色樂團接力開唱。此次賽事相關報名及活動資訊請上台灣國際衝浪公開賽官方網站及粉絲團查詢。

衝浪 2020東京奧運

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