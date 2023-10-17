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全運會／高爾夫球選手自付桿弟費？黃偉哲速下令市府埋單300萬

聯合報／ 記者鄭惠仁林伯驊／台南即時報導
台南市體育局表示，桿弟、高爾夫球車的服務費用，經市長黃偉哲指示後，已用採購合約納入，選手能安心享受比賽。圖／翻攝自全運會官網
台南市體育局表示，桿弟、高爾夫球車的服務費用，經市長黃偉哲指示後，已用採購合約納入，選手能安心享受比賽。圖／翻攝自全運會官網

全國運動會月底在台南市登場，高爾夫項目17日至20日在關廟區南一高爾夫球場舉行，卻傳出有選手表示要自行負擔「場地費」，引發議論。台南市政府體育局今天澄清，是桿弟、高爾夫球車的服務費用，但台南市長黃偉哲得知後隨即指示另以採購合約納入，讓選手能安心享受比賽。

南市體育局解釋，高爾夫球場的場地費，原本就有依照政府採購法，與高爾夫球場訂定合約，絕對不會讓選手出，而比賽過程所需的幫忙揹球袋的桿弟、載送前往每一洞的高爾夫球車輛，參考多個國內大小比賽，有的比賽將此服務包含在內，有的則無。

體育局指出，黃偉哲得知此情況後，指示既然是政府舉辦的，必須讓選手享受比賽、發揮實力，便由全運會籌備處再向球場另訂合約，加上桿弟和高爾夫球車的費用，屆時打完18洞都能享服務，已與球場業者談妥。

體育局表示，新增的服務費用合約，估計預算不會超過300萬元，主要希望選手能安心比賽。

高爾夫 全運會

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