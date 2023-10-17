全運會／高爾夫球選手自付桿弟費？黃偉哲速下令市府埋單300萬
全國運動會月底在台南市登場，高爾夫項目17日至20日在關廟區南一高爾夫球場舉行，卻傳出有選手表示要自行負擔「場地費」，引發議論。台南市政府體育局今天澄清，是桿弟、高爾夫球車的服務費用，但台南市長黃偉哲得知後隨即指示另以採購合約納入，讓選手能安心享受比賽。
南市體育局解釋，高爾夫球場的場地費，原本就有依照政府採購法，與高爾夫球場訂定合約，絕對不會讓選手出，而比賽過程所需的幫忙揹球袋的桿弟、載送前往每一洞的高爾夫球車輛，參考多個國內大小比賽，有的比賽將此服務包含在內，有的則無。
體育局指出，黃偉哲得知此情況後，指示既然是政府舉辦的，必須讓選手享受比賽、發揮實力，便由全運會籌備處再向球場另訂合約，加上桿弟和高爾夫球車的費用，屆時打完18洞都能享服務，已與球場業者談妥。
體育局表示，新增的服務費用合約，估計預算不會超過300萬元，主要希望選手能安心比賽。
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言