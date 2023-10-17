台鋼Wing Stars啦啦隊培訓名單出爐 30人搶決選名額

台灣鋼鐵集團啦啦隊Wing Stars雛形出爐，今天公開30人專屬培訓成員名單，接下來將投入3周的合宿集訓，接受全方位訓練課程，再針對培訓期間綜合表現，選出進入12月9日正式決選的名單。

台鋼集團目標打造全新風格的啦啦隊伍，「Becoming WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔」甫推出就受到各界關注，選拔活動徵選門檻不限國籍、性別、年齡，更祭出保障年薪50萬元的條件，初選階段便吸引419位參賽者報名，歷經初選評比、為期三天的新秀複賽，今天公開以素人為主體的30位專屬培訓成員。

來自海外及台灣各地、不同職業領域、學歷背景30位培訓成員，接下來自11月起，將投入為期三周的合宿集訓，由日前宣布加盟Wing Stars的「最強外掛」安芝儇擔任培訓指導教練，以學姊之姿傳授韓式應援的技術與心理素質養。

除此之外，為發掘成員們成為明日之星的潛力，除了應援及舞蹈的訓練內容，更集結超級偶像冠軍歌手林宗興、資深廣播主持人及媒體人王介安，以及伊林娛樂專業師資，從歌唱、口語表達、儀態、彩妝等多元面向，全方位奠定成員基礎實力。

成員們進入Wing Stars啦啦隊專屬培訓並非參賽的終點，台鋼集團將針對成員們培訓期間的綜合表現進行評鑑篩選，遴選出晉級正式決選的選手，參加12月9日登場的決賽，展現演出實力與培訓成果。台鋼集團規畫在培訓期間推出Wing Stars啦啦隊人氣票選，也歡迎球迷朋友們隨時關注成員們的精采表現，並準備好為喜歡的Wing Stars成員集氣，一起見證Wing Stars啦啦隊展翅。 台灣鋼鐵集團啦啦隊Wing Stars雛形出爐，今天公開30人專屬培訓成員名單，接下來將投入3周的合宿集訓。圖／台鋼雄鷹隊提供

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