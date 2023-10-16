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網球／19歲小將曹家宜驚喜捧冠 排名狂升172位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣網球選手曹家宜(右)。 新華社
台灣網球選手曹家宜(右)。 新華社

我國19歲網球女將曹家宜，WTA賽事初登場就驚喜捧冠，她和中國大陸搭擋湯千慧組成的「海峽組合」，在香港公開賽成「種子殺手」，一路闖關打進最終戰，昨天更在「超級搶10」拍下大會第3種子，生涯第一座WTA雙打金盃入袋，今天公布的世界排名飆升172名，來到生涯新高180名。

曹家宜過往都在ITF賽事征戰，上周首度在WTA 250等級的香港公開賽亮相，單打雖在會外首輪就出局，但雙打和湯千惠成大黑馬，「海峽組合」連過4關，昨天最終戰面對喬治亞、白俄羅斯聯軍卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）／薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），決勝盤「超級搶10」從6：9落後下連趕5分，上演驚奇逆轉，以7：5、1：6、11：9戲劇性封后。

去年才轉入職業的曹家宜，靠香港公開賽冠軍積分280分入帳，今天公布的最新世界排名從352名竄到180名，僅次於世界第7的「一姊」謝淑薇、世界21的詹皓晴、世界35的詹詠然，以及世界排名58的吳芳嫺

上海名人賽有不俗表現的男網好手許育修曾俊欣，今天排名也有大幅提升，打進上海名人賽會內第三輪的許育修，排名提升26名，來到生涯新高的世界第158名，上海名人賽打進會內第二輪的「夜市球王」曾俊欣也提升79名，目前排名301名。

許育修 曾俊欣 吳芳嫺

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