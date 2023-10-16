澳網／大坂直美、柯波兒出征澳網 明年賽會6人有「媽媽」身分
2024年澳洲網球公開賽將有3位「澳網冠軍母親」回歸賽場，包含日本大坂直美、德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）及丹麥甜心伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。
大坂直美生涯4座大滿貫，有2座在澳網拿下，她原定今年初要參加澳網，但因為懷孕退賽，今年7月生下女兒。柯波兒在2022年8月因懷孕暫時退出網壇，2月女兒順利出生。伍茲妮雅琪2020年打完澳網後退休，今年以「雙寶媽」身分宣布復出。
澳網主席提列（Craig Tiley）今天在例行記者會上表示，「我們歡迎這些球員回來，這是她們最愛的場地，她們在這裡取得過巨大成就。我們對大坂直美的回歸非常興奮，柯波兒也是，這段時間她們都生下第一個孩子，為她們感到開心。」
「當然還有伍茲妮雅琪，她在澳洲贏下生涯唯一大滿貫，很高興她們回來了，我們知道她們努力訓練並做好準備，將在1月比賽有好的開始」提列說。
大坂直美和柯波兒預計以受保護排名進入正賽，伍茲妮雅琪預計要從外卡打起。除了這3名好手外，白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）、烏克蘭史維托莉娜（Elina Svitolina）及德國瑪莉亞（Tatjana Maria）都是有母親身分的選手。
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言