洛杉磯奧運 棒壘球、曲棍球、美式足球將上場
棒球、壘球將回歸2028洛杉磯奧運！日前洛杉磯組委會已經提交一份包含5種運動項目的提案給到國際奧會，其中就有台灣表現極佳的棒壘球，國際奧會主席巴赫提到，這五種運動項目相當符合美國體育文化，很適合向世界展現東道主的指標性項目。要是決案通過，棒／壘球、板球（T20）、曲棍球（六人制）將是回歸奧運，而奪旗式美足與壁球將是首度亮相奧運殿堂。
棒壘球的回歸
根據專業棒球網《Bleacher Report》報導，美國職棒大聯盟在今年7月致信給組委會，支援棒壘球重返2028本地的洛杉磯奧運，不過考慮到洛杉磯奧運是賽季期間（2028年七月中下旬），他們尚未表明是否開放大聯盟球星參加，但至少小聯盟潛力球員高機率能替母國披掛上陣，這項台灣擅長的運動回歸奧運殿堂，也是一樁喜事。
除了棒壘球之外，本屆組委會提供的5個項目還包含板球（T20）、曲棍球（六人制）、奪旗式美足（Flag Football）與壁球，國際奧會主席巴赫提到，這5種運動項目新提案進奧運蠻符合東道主美國的文化，能讓世界看到美國的標誌運動。
據《奧運消息》報導，棒壘球是很美式的運動，今年的WBC經典賽就吸引超過百萬名觀眾，棒球是美國國內青年參與度第二高的運動，而壘球則是高中女子運動排名前五。
新科奧運運動項目有美足
至於板球雖以大英國協地區較盛行，但男子T20（板球的三種規則賽事之一）世界盃會在美國舉辦（2024年），這項全球超過25億球迷的運動，將在美國帶起旋風。六人製曲棍球更是由北美原住民創造的，最早傳播到英國與澳洲，這將是繼1904年聖路易奧運、1908年敦奧後，再度回歸奧運殿堂。
另外新科奧運運動項目，美足本就是美國最受歡迎的運動，奪旗式美足是美國少年（6到12歲）的玩法，奪旗式基本規則都與美國流行的美足相同，差別在於進攻組在腰間綁旗子，以防守組奪走旗子視同美足的衝撞倒地，基於將美足運動傷害降低的玩法。而壁球也是全球參與人數激增的運動項目，特別是年輕人族群，在2015到2019年的研究中，美國年輕人打壁球的數量激增87%。
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