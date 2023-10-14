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全運會／台南空手道簡慧萱5連霸震懾全場 楊合貞拿下雙銀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
空手道簡慧萱勇奪女子組個人型金牌，蟬聯5屆全國運動會。圖／台南市政府提供
空手道簡慧萱勇奪女子組個人型金牌，蟬聯5屆全國運動會。圖／台南市政府提供

112年全國運動會睽違16年回歸台南市舉辦，多項提前賽事緊鑼密鼓展開，台南市選手傳來捷報，空手道簡慧萱則勇奪女子組個人型金牌，蟬聯5屆全國運動會，競速溜冰好手楊合貞於女子組1000公尺中摘下銀牌、女子組3000公尺接力與孫筱凌、顏琬伈、黃立昀、李佳芸及陳知妤合力拿下銀牌，表現亮眼突出。

第一時間市長黃偉哲也送來恭喜，感謝選手的努力，因為選手及教練堅持才能造就代表隊耀眼的成績。

體育局長陳良乾指出，楊合貞在杭州亞運以及本屆全運上的精采表現為自己的選手生涯刻下最耀眼的里程碑，後續市府團隊也將全力協助退役後規畫，希望合貞的經驗能夠傳承給臺南市的選手，讓台南市繼續延續亮眼的好成績！此外，簡慧萱力霸群雄，展現5連霸的實力，即便國小有因為眼睛受傷動過四次的手術，卻仍舊堅持在空手道項目上，這樣的堅毅造就慧萱耀眼的成績。

黃偉哲表示，台上一分鐘，臺下十年功，選手在競賽場上的展現，都是經年累月的累積，為了做選手最佳的後盾，近年來市府制定許多支援選手的計畫，如兩年一屆的全運會，當屆年度編列有1200萬元培訓經費，無論是體能、運動傷害還是運動心理都能夠依選手需求搭配使用，本屆更是首次在單數（111）年編列600萬元加碼培訓經費，讓選手培訓後援不中斷。

此外，也制定菁英選手補助計畫，讓選手每月有3000元到2萬元不等地補助，使其專心於訓練之上，同時也補助教練，讓教練與選手都能夠享有市府支持。

​黃偉哲表示，這屆的全運會，市府爭取多項建設補助，舉辦競速溜冰的永大溜冰場即是國內第一座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，也讓剛從杭州亞運歸國的眾多滑輪溜冰好手可以在嶄新的場地上進行比賽，結束後也能夠繼續造福選手成為選手培訓基地。

全運會多項競賽提前開始，台南市競速溜冰傳捷報。圖／台南市政府提供
全運會多項競賽提前開始，台南市競速溜冰傳捷報。圖／台南市政府提供
競速溜冰比賽的永大溜冰場，是國內第一座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場。圖／台南市政府提供
競速溜冰比賽的永大溜冰場，是國內第一座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場。圖／台南市政府提供
空手道簡慧萱勇奪女子組個人型金牌，蟬聯5屆全國運動會。圖／台南市政府提供
空手道簡慧萱勇奪女子組個人型金牌，蟬聯5屆全國運動會。圖／台南市政府提供
競速溜冰好手楊合貞於女子組1000公尺中摘下銀牌。圖／台南市政府提供
競速溜冰好手楊合貞於女子組1000公尺中摘下銀牌。圖／台南市政府提供

全運會 亞運 楊合貞 滑輪溜冰

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