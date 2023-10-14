快訊

藍白合會議前最新民調出爐 侯友宜超越柯文哲

司機偷籃車賤賣「1公斤20元」 中華郵政一查多達242台

獨／超扯！桃園家長帶頭衝教室 冷眼笑看孩子打人

自由車／極點慢旅富貴角燈塔登場 500車友踩動踏板  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
極點慢旅極北點富貴角燈塔騎遊活動於今天壓軸登場。圖／北觀處提供
極點慢旅極北點富貴角燈塔騎遊活動於今天壓軸登場。圖／北觀處提供

「極點慢旅」是以台灣四個極點的燈塔為主題「極北點富貴角燈塔」、「極東點三貂角燈塔」、「極南點鵝鑾鼻燈塔」及「極西點國聖港燈塔」，以短距離輕鬆慢騎及長距離挑戰的騎乘方式，帶旅客一同感受台灣四極點燈塔的美景與風情，而由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處辦理的「極北點-富貴角燈塔騎遊活動」於今天壓軸登場，帶領遊客以低碳旅遊方式，輕鬆暢遊北海岸。

「2023極點慢旅極北點富貴角燈塔騎遊活動」今天於石門風藝術營區舉辦，原為國防部海防營區，近富貴角公園入口處及富基漁港，為附近景點之中心，也是金包里號敞篷景觀巴士中繼站，活動規劃2條路線，長路線騎乘台2線，沿路與海並肩而行，經十八王公廟至中角灣國際衝浪基地折返，並經跳石海岸、石門洞、富貴角燈塔等知名景點返回風藝術營區，總長度約30公里。

短路線騎乘灣塔及雙灣自行車道至芝蘭海上觀景平台後原路返回，總長度約21公里，本次活動更邀請到台日觀光大使、知名日本單車旅遊作家一青妙，共同宣傳，及知名自行車營養老師Q老師張佩蓉與單車國民美少女Haru醬曾晴一起參與，並號召北中南各地近500名車友，共同享受秋日北海岸慢騎之旅。

北觀處為持續提升轄區自行車旅遊服務，除優化自行車道及沿線景觀設施設備外，也培養領騎志工，今年也舉辦了3梯次的領騎訓練課程，為能達實際訓練效益，本次活動也優先邀請完訓學員帶隊領騎，此外，「皇冠海岸騎遊趣」打卡認證活動持續進行中，活動至2023年10月19日，參與活動認證成功者，就有機會獲得iPhone 15或溫泉地質公園雙人招待券。

交通部觀光署也推出「16條多元路線踩點GO」活動，活動至2023年12月31日，完成路線認證就可以獲得抽獎序號，最大獎為知名品牌電動輔助自行車1台，北觀處負責的北海岸路段，從松山火車站，途經黃金水岸、雙灣、灣塔、萬金及外木山自行車道至基隆火車站，全程約91.2公里，完騎前20名北觀處加碼贈送捷安特門市單車保養券1張，歡迎大家一起用行動推動綠色旅遊，踩動踏板用慢速度感受北海岸的獨特自然景觀魅力。

極點慢旅極北點富貴角燈塔騎遊活動於今天壓軸登場。圖／北觀處提供
極點慢旅極北點富貴角燈塔騎遊活動於今天壓軸登場。圖／北觀處提供

國民 衝浪

延伸閱讀

串連17公里海岸線 竹市新闢10.4公里自行車道今天開工

東北季風3段變化！這日雨區擴大 日夜溫差恐達10度

觀光署研擬旅宿業開放外籍移工 公協會提3大建議

旅宿業缺工8000人 觀光署：移工方案會納各方意見

相關新聞

桌球／WTT馬斯開特挑戰賽 林昀儒、陳思羽混雙奪冠

一掃杭州亞運桌球混雙「一輪遊」的陰霾，台灣組合林昀儒與陳思羽凌晨在WTT馬斯開特挑戰賽混雙決賽，以3比1擊敗日本新生代組...

北極羽賽／遭蓬帕威直落二擊退 戴資穎無緣4強

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國羽球一姊戴資穎今天在女單8強賽遭遇世界排名第12名的泰國好手蓬帕威（Pornpaw...

全運會／輸0.03秒亞運翻版！黃玉霖太早慶祝成被逆轉苦主

台南市全運會滑輪溜冰賽事在今天舉行男、女1000公尺爭先賽決賽，其中日前在亞運賽場上上演神奇逆轉，幫助我國拿下男子300...

北極羽賽／不敵世錦賽銀牌組合 王齊麟、李洋男雙8強止步

台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在北極羽球公開賽男雙8強賽，決勝局浪費最多領先5分優勢，最終以20比22、21比10、19比...

全運會／大意遭逆轉 黃玉霖曝確診「沒在狀況內」

11天前在杭州亞運因神來一腳逆轉奪金，滑輪溜冰選手黃玉霖今天在全運會1000公尺爭先賽因大意慶祝遭逆轉，以0.03秒差距...

健美健身／大專盃校院參與數創新高 爭取納入全大運

中華民國大專校院112學年度健美錦標賽今天在台北市立大學中正堂展開，本屆全國校院參與數，創大專健美委員會成立以來新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。