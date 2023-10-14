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亞運／台中摘5金5銀2銅發980萬獎金 盧秀燕：開心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今恭賀亞運金牌張筑涵勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿，並致贈紅榜、花束。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今恭賀亞運金牌張筑涵勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿，並致贈紅榜、花束。記者趙容萱／攝影

杭州亞運賽程落幕，中華隊奪下19金20銀28銅，其中「台中之光」捷報頻傳，勇奪5金5銀2銅的佳績。台中市長盧秀燕今恭賀亞運女子輕艇金牌張筑涵勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿。盧秀燕說，今年台中市將發出980萬元的亞運獎金，「發的很開心」，因為選手有好表現，獎金才發得出去，謝謝他們為國爭光、為台中爭光。

盧秀燕說，台中市從杭州亞運率各縣市之先調整獎金，無論個人賽或團體賽，金牌從15萬元調整至100萬元，銀牌調整到50萬元，銅牌調整到30萬元，加上參賽選手每人2.5萬元的激勵金，也就是出國的零用錢，總共將發出980萬元的獎金，現在正在簽呈公文中，很快就可以撥給得獎選手。

今年亞運中華隊有好表現，其中台中拿到約1/3獎項，勇奪5金5銀2銅，她也比照「奧運」規格，親自向每名得獎選手家裡貼紅榜與花束祝賀，表揚其為國爭光，並感謝其師長、家人及鄰居對選手的栽培。

盧秀燕指出，今天到亞運女子輕艇k1金牌得主張筑涵位於太平住家，恭賀張筑涵和張的表弟、亞運男子銅牌吳少璿，張筑涵為國家重點栽培選手，在前二屆亞運分別拿下銅、銀，今年摘金，吳少璿今年他初試啼聲，就一鳴驚人奪銅，台中引以為榮，她特別為2人頒贈紅榜與花束祝賀表揚。

台中市運動局長李昱叡說明，今年亞運，台中選手計51人參加20種運動競賽，其中奪金的有男子柔道60公斤個人楊勇緯、3X3男子籃球團體林信寬、滑輪競速溜冰男子3000公尺接力賽團體柯福軒、輕艇個人張筑涵，以及橋藝團體吳資麟。除了原有一次性體育獎金外，2019年起也增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，市府持續透過逐步優化獎勵制度，期盼選手根留台中，帶動台中運動蓬勃發展。

台中市長盧秀燕（中）今恭賀亞運金牌張筑涵（右）勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿（左），鄰家的妹妹也來恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今恭賀亞運金牌張筑涵（右）勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿（左），鄰家的妹妹也來恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今恭賀亞運金牌張筑涵（右）勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿（左）。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今恭賀亞運金牌張筑涵（右）勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿（左）。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今恭賀亞運金牌張筑涵（右）勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿（左）。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今恭賀亞運金牌張筑涵（右）勇奪我史首金、男子銅牌吳少璿（左）。記者趙容萱／攝影

亞運 張筑涵 中華隊

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