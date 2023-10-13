全運會／大意遭逆轉 黃玉霖曝確診「沒在狀況內」

11天前在杭州亞運因神來一腳逆轉奪金，滑輪溜冰選手黃玉霖今天在全運會1000公尺爭先賽因大意慶祝遭逆轉，以0.03秒差距摘銀。他說，亞運後心情較放鬆，也因確診，讓自己沒有在狀況內。

黃玉霖為杭州亞運台灣滑輪溜冰代表隊的成員，台灣隊在10月2日亞運男子3000公尺接力賽決賽派出陳彥成、趙祖政、黃玉霖，黃玉霖擔任最後1棒，原本還落後韓國隊，但因韓國選手鄭喆元衝線前太早慶祝，黃玉霖最後一刻伸長左腳，硬是比對手早0.01秒壓線、逆轉搶下金牌，也讓外界留下深刻印象。

原本是亞運隊友的黃玉霖、趙祖政，今天在全國運動會男子競速溜冰1000公尺爭先賽決賽變成了對手。

代表屏東縣參賽的黃玉霖在衝線前原本還以些微差距領先，而他舉起雙手提前慶祝，反讓高雄市的趙祖政趁機伸長左腳、以1分27秒172逆轉摘金，而黃玉霖這次因自己的大意成為苦主，以1分27秒202收下銀牌。

黃玉霖賽後在臉書限時動態發文表示：「謝謝大家關心，比賽場上變化多端，亞運後的心情較放鬆，也因為回國後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），讓自己沒有在狀況內。」

黃玉霖強調，即便過程失誤，他將繼續秉持不放棄的精神，「明天還有接力賽，我會繼續努力」。

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