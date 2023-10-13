聽新聞
test
0:00 / 0:00
全運會／輸0.03秒亞運翻版！黃玉霖太早慶祝成被逆轉苦主
台南市全運會滑輪溜冰賽事在今天舉行男、女1000公尺爭先賽決賽，其中日前在亞運賽場上上演神奇逆轉，幫助我國拿下男子3000公尺接力賽金牌的黃玉霖，今天反倒因為在終點線前提前慶祝，被亞運隊友趙祖政逆轉摘金，從逆轉戲碼的主角變苦主，兩人只相差0.03秒。
黃玉霖日前代表我國參加杭州亞運會，並靠著在男子3000公尺接力賽衝線前的「神來一腳」，逆轉提早慶祝的南韓隊摘金，創造今年亞運會的經典一刻。
不過在今天登場的台南全運會男子滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽決賽，黃玉霖卻反成為遭到逆轉的苦主，他在最後一個彎道突圍取得領先後，在抵達終點前先是高舉雙手慶祝，不過同時間亞運隊友趙祖政卻複製了黃玉霖在亞運的「神來一腳」衝線。
最終成績出爐後趙祖政以1分27秒172的成績擊敗黃玉霖的1分27秒202，不僅奪下今年全運會男子1000公尺爭先賽的金牌，也讓黃玉霖成為遭逆轉的苦主。
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言