全運會／輸0.03秒亞運翻版！黃玉霖太早慶祝成被逆轉苦主

台南市全運會滑輪溜冰賽事在今天舉行男、女1000公尺爭先賽決賽，其中日前在亞運賽場上上演神奇逆轉，幫助我國拿下男子3000公尺接力賽金牌的黃玉霖，今天反倒因為在終點線前提前慶祝，被亞運隊友趙祖政逆轉摘金，從逆轉戲碼的主角變苦主，兩人只相差0.03秒。

黃玉霖日前代表我國參加杭州亞運會，並靠著在男子3000公尺接力賽衝線前的「神來一腳」，逆轉提早慶祝的南韓隊摘金，創造今年亞運會的經典一刻。

不過在今天登場的台南全運會男子滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽決賽，黃玉霖卻反成為遭到逆轉的苦主，他在最後一個彎道突圍取得領先後，在抵達終點前先是高舉雙手慶祝，不過同時間亞運隊友趙祖政卻複製了黃玉霖在亞運的「神來一腳」衝線。

最終成績出爐後趙祖政以1分27秒172的成績擊敗黃玉霖的1分27秒202，不僅奪下今年全運會男子1000公尺爭先賽的金牌，也讓黃玉霖成為遭逆轉的苦主。

黃玉霖（左）最後以輪子先壓線，以0.01秒之差奪金是亞運經典時刻。本報資料照片

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