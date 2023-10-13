快訊

「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了

最新民調出爐！過半民眾認為「2024該政黨輪替」 3成1同意侯友宜主導藍白合

機車騎士驚見「金毛暖男塞滿車」超興奮哇哇亂叫 網笑：電宰豬都不敢這樣運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全運會／輸0.03秒亞運翻版！黃玉霖太早慶祝成被逆轉苦主

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
趙祖政逆轉亞運隊友黃玉霖，奪下全運會男子1000公尺爭先賽的金牌。圖／全國運動會籌備處提供
趙祖政逆轉亞運隊友黃玉霖，奪下全運會男子1000公尺爭先賽的金牌。圖／全國運動會籌備處提供

台南市全運會滑輪溜冰賽事在今天舉行男、女1000公尺爭先賽決賽，其中日前在亞運賽場上上演神奇逆轉，幫助我國拿下男子3000公尺接力賽金牌的黃玉霖，今天反倒因為在終點線前提前慶祝，被亞運隊友趙祖政逆轉摘金，從逆轉戲碼的主角變苦主，兩人只相差0.03秒。

黃玉霖日前代表我國參加杭州亞運會，並靠著在男子3000公尺接力賽衝線前的「神來一腳」，逆轉提早慶祝的南韓隊摘金，創造今年亞運會的經典一刻。

不過在今天登場的台南全運會男子滑輪溜冰競速1000公尺爭先賽決賽，黃玉霖卻反成為遭到逆轉的苦主，他在最後一個彎道突圍取得領先後，在抵達終點前先是高舉雙手慶祝，不過同時間亞運隊友趙祖政卻複製了黃玉霖在亞運的「神來一腳」衝線。

最終成績出爐後趙祖政以1分27秒172的成績擊敗黃玉霖的1分27秒202，不僅奪下今年全運會男子1000公尺爭先賽的金牌，也讓黃玉霖成為遭逆轉的苦主。

黃玉霖（左）最後以輪子先壓線，以0.01秒之差奪金是亞運經典時刻。本報資料照片
黃玉霖（左）最後以輪子先壓線，以0.01秒之差奪金是亞運經典時刻。本報資料照片

亞運 全運會 滑輪溜冰

延伸閱讀

亞運滑輪／永不放棄的奇蹟！黃玉霖亞運滑輪0.01秒奪金 背後鼻酸故事曝

台中選手亞運摘5金 盧秀燕：發500萬「好爽」

亞運滑輪／黃玉霖「臨門一腳」摘金 幽默稱感謝左腳很給力

亞運滑輪／我神來一腳壓線奪金非第一次 2015楊合貞就上演過

相關新聞

全運會／輸0.03秒亞運翻版！黃玉霖太早慶祝成被逆轉苦主

台南市全運會滑輪溜冰賽事在今天舉行男、女1000公尺爭先賽決賽，其中日前在亞運賽場上上演神奇逆轉，幫助我國拿下男子300...

滑輪／黃玉霖全運會重現太早慶祝被逆轉 網：感覺很故意

黃玉霖在杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽伸腿衝線，以0.01秒之差逆轉南韓選手鄭喆元搶下金牌。沒想到他回國參加台南舉辦的全國運動會，1000公尺爭先賽項目中換成他提前慶祝，被對手趙祖政劈腿壓線，

綠茵瞭望／「槍手」阿森納教頭神換人 一刀斃曼城

英超焦點之戰，上季冠軍曼城對決亞軍阿森納，雙方僵持到第85分鐘，才由「槍手」的馬丁內利（Gabriel Martinel...

神獸盃22日登場 邀民眾到動物園樂活闖關、超慢跑 

台北市文山木柵地區的年度盛會「瘋神紀」，10月22日將再度重磅回歸，延續去年神獸盃動物園公益夜跑的口碑評價，今年再推出「...

桌球／WTT馬斯開特挑戰賽林昀儒搭陳思羽晉混雙決賽

台灣桌球組合林昀儒與陳思羽今天凌晨在WTT馬斯開特挑戰賽混雙4強賽登場，以3比1擊敗德國組合米特蘭與邱黨，將與日本組合張...

俄羅斯奧會侵犯烏克蘭領土完整性 遭國際奧會停權

國際奧林匹克委員會（IOC）今天將俄羅斯奧會（Russian OlympicCommittee）停權且「立即生效」，因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。