北極羽賽／4組台將同場上陣 僅戴資穎晉級

原名為芬蘭公開賽的北極羽賽今天將產生8強名單，我國羽將共有4組選手排在第一球場出賽，但只有打頭陣的「一姊」戴資穎輕鬆頭關，接續上陣的男雙李哲輝／楊博軒、女單「中租學霸」許玟琪和列男單第5種子的「一哥」周天成都落馬，止步第二輪。

目前世界排名11的周天成，首輪碰大陸世界排名32的趙俊鵬就遇苦戰，激戰超過1小時才演出3局逆轉勝，但今天碰世界排名19的馬來西亞黃智勇沒能複製後來居上戲碼，以15：21、16：21敗陣。

我國男單選手共有4人參加總獎金42萬美元的北極羽賽，「羽球王子」王子維、「左手重砲」林俊易和李佳豪都首輪出局，只有小天僅進第二輪，小天今天遭淘汰，代表男單8強沒有任何台灣代表。

小戴今天以直落2拍下泰國蘇妮妲（Supanida Katethong），成為首位晉級8強的台將，接續上陣的李哲輝／楊博軒碰印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan）以13：21、19：21吞敗，許玟琪則是以11：21、10：21不敵印度名將辛德胡（P. V. Sindhu）。

共有10組台將晉級第二輪，排在第一球場的寶島羽將都已完賽，接續包括杭州亞運奪下銅牌的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、女單白馭珀和混雙葉宏蔚／李佳馨等都要上陣搶勝。

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