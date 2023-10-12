中學四大聯賽登場 獎助學金增加女壘

112學年中等學校四大運動聯賽即將開戰，高中體總今天舉辦開賽記者會，會中也特別表揚服務20年以上的資深教練，感謝教練們對基層的付出。

今年四大聯賽由HBL和JHBL資格賽率先開戰，足球聯賽24日緊接開踢，高中體總今天宣布年度口號「約好了oh球場見」，邀請球迷踴躍進場。

四大聯賽率先開戰的籃球甲級聯賽，HBL男甲今年共有35隊報名、女甲18隊，資格賽將從過往3年的花蓮移師到桃園健行科大和中原大學體育館，其中台南善化高中和新北莊敬高職是男甲和女甲新面孔。

高中體總今天也宣布，邁入第4年的威德眾星獎助計畫，補助選手從HBL、HVL，今年增加到女壘選手，BABI寶貝國際野台攻100萬元急難救助金，協助學生球員度過難關。

今天中午行政院院長陳建仁設宴款待杭州亞運中華代表團，體育署副署長房瑞文出席亞運餐會後也現身高中體總運動聯賽記者會。

房瑞文特別提到，今年亞運成績追平曼谷亞運，這些優秀選手的根基就是基層，「各位平常盡心協力培養基層選手，沒有各位協助，沒有國家隊頂尖成績。」

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