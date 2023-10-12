拳擊／亞運奪金落淚完 林郁婷馬上看影片檢討

杭州亞運終結拳擊隊65年「金牌荒」，林郁婷打下第一面女子拳擊亞運金牌後馬上看影片檢討，連今天返國餐會看到自己比賽畫面，她馬上聚精會神，喃喃自語說該如何做得更好。

行政院院長陳建仁今天中午設宴款待中華代表團，林郁婷當選手代表，將亞運吉祥物贈給行政院院長，同時坐上「金牌」主桌，和「柔道男神」楊勇緯、「鞍馬王子」李智凱、圍棋好手許皓鋐等同桌。

看到餐會上播放的中華代表團影片，林郁婷笑說，不管看幾次仍感動，其實當時看到楊勇緯和「柔道女王」連珍羚的影片，感觸特別深。

「看他們影片很感動，尤其勇緯和學姊都抱教練說『我做到了』，我哭好幾次，受不了。」林郁婷今天分享說，當時自己還有賽程，還特別先把社群軟體刪掉，避免受到影響，另外也有找先奪金的楊勇緯、連珍羚和網球女將詹詠然合影，盼將「金牌力量」延續，最終自己也如願站上頒獎台最高位置。

林郁婷教頭曾自強今天分享10年前和愛徒的合照，師徒倆今年一起締造拳擊歷史新頁，林郁婷有感而發說：「小時候會把很多事情想得過程想很簡單，努力就能在夢想墊堂站上頒獎台，其實不簡單，也有想放棄的時候，但堅持了下來，也要謝謝教練的不離不棄。」她已在杭州亞運已經打下巴黎奧運資格，盼明年就能在巴黎完成生涯的金牌「全滿貫」。 林郁婷杭州亞運打下中華代表團史上第一面女子拳擊金牌。

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