北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

北極羽賽列女單頭號種子，我國「一姊」戴資穎今天打頭陣登場，面對世界排名19的泰國蘇妮妲（Supanida Katethong），小戴以直落2打下對戰3連勝，率先晉級8強。

北極羽賽前身是芬蘭公開賽，曾因新冠肺炎疫情停辦，今年回歸升級成BWF超級500賽事，總獎金42萬美金，小戴、「一哥」周天成等寶島好手都是結束亞運賽程後飛往歐洲。

昨天率先登場的小戴，今天再度打頭陣上場，世界第4的她面對蘇妮妲以21：19、21：16過關，花費40分鐘搶下女單8強門票。

小戴在第一球場開出紅盤，接續包括男雙李哲輝／楊博軒、女單「中租學霸」許玟琪和「一哥」周天成都要在同樣球場上陣。

「中租學霸」許玟琪將遭遇印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），小天將遭遇馬來西亞對手黃智勇。

共有6組雙打台將晉級第二輪，女雙、男雙、混雙剛好各2組，其中女雙李佳馨／鄧淳薰因馬來西亞對手退賽，不戰而勝挺進8強。 戴資穎首戰開場上陣，今天同樣是安排在第一場比賽就出賽。圖／Badminton Photo提供

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