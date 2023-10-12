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體操／李智凱世錦賽落馬小遺憾 將續拚巴黎奧運門票

中央社／ 台北12日電
行政院長陳建仁（左）致贈禮物給杭州亞運體操鞍馬金牌得主李智凱（右）。記者季相儒／攝影
行政院長陳建仁（左）致贈禮物給杭州亞運體操鞍馬金牌得主李智凱（右）。記者季相儒／攝影

台灣「鞍馬王子」李智凱今年斬獲世大運、亞運雙金，只可惜在世錦賽落馬無緣提前取得奧運資格。李智凱今天在亞運返國餐會說，這算是今年的小遺憾，只好等到明年繼續打拚。

李智凱度過上半年的小低潮後，在成都世大運完成史無前例的男子鞍馬金牌3連霸，接著又在杭州亞運完成男子鞍馬金牌2連霸，算是收穫滿滿的一年。

只可惜李智凱在接續登場的體操世錦賽男子鞍馬單項決賽，因為受到傷勢影響而落馬，僅獲得第8名，無緣提前搶下明年巴黎奧運的門票。

李智凱在接受中央社訪問時說：「雖然今年收穫還不錯，但沒能先搶下奧運門票還是有點小遺憾。在世錦賽單項決賽前2天，我的右手肘剛好受傷所以無法好好表現。」

根據奧運體操的單項資格，明年2月到3月的5個星期內，會在4個不同國家舉辦4場各單項的奧運積分賽，最終積分前2名的選手就可拿下奧運門票。

李智凱表示，基本上沒什麼休息機會，下週就是全運會，接著就得好好準備奧運積分賽，畢竟5週4戰對體能是很嚴苛的考驗，還是要好好拚一下，不然又得等到亞錦賽這個最後機會，壓力也會更大。

李智凱 世錦賽 亞運

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