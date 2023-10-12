全運會／開幕千人入場電子票券 16分鐘索取一空

睽違16年，112年全國運動會10月21日將在大台南會展中心開幕，台南市政府限量1000張入場券，今天上午9時開放電子索票遭搶爆，16分鐘索取一空。

今年全運會開幕典禮開放1000人參與，採用票務系統索取電子票券入場，12日上午9時至16日下午5時開放電子索票，索完為止；10月21日憑電子票券參與開幕典禮，還可獲得台南市永華國民運動中心2張體驗券，10月22日至12月31日可前往運動中心領取。

市府表示，全運會開幕典禮開放電子索票，搶手程度超乎預期，原訂5天索票期限，未料今天上午9時一開放，16分鐘就被索取一空；但索票未成民眾也可透過電視轉播或網路直播觀看欣賞。

市府發布新聞稿指出，今年全運會開幕典禮突破以往規劃方式，以情境式場域引領觀眾宛如踏入另一個時空，進入400年前文化之城，展現台南古都歷史風華；屆時將集結數百名在地表演菁英、團隊，融合科技投影技術、高空及馬戲特技等，傾力呈現沉浸式風格。

開幕表演將從大航海時代串連台南與世界的軌跡講起，且請來荷蘭、西班牙與日本表演藝術家參與，呈現當時台灣和世界意象、明鄭時期台南街景流變，展現世界與台灣首次接軌。

聖火引燃前演出，將講述奧運從希臘諸神文化發展而來，且在眾神的神通下，將台南變成1座大型競技場，巧妙結合運動賽事；聖火引燃後，將以運河連結銀河，鹽水蜂炮及流星相映成趣，為選手照見勝利桂冠。

商品推薦