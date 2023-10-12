快訊

蔣萬安團隊新人事！林哲宏與游適銘出任副秘、第三副市長再等等

北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶

全運會／開幕千人入場電子票券 16分鐘索取一空

中央社／ 台南12日電
112年全運會21日將在台南開幕。記者劉肇育／攝影
112年全運會21日將在台南開幕。記者劉肇育／攝影

睽違16年，112年全國運動會10月21日將在大台南會展中心開幕，台南市政府限量1000張入場券，今天上午9時開放電子索票遭搶爆，16分鐘索取一空。

今年全運會開幕典禮開放1000人參與，採用票務系統索取電子票券入場，12日上午9時至16日下午5時開放電子索票，索完為止；10月21日憑電子票券參與開幕典禮，還可獲得台南市永華國民運動中心2張體驗券，10月22日至12月31日可前往運動中心領取。

市府表示，全運會開幕典禮開放電子索票，搶手程度超乎預期，原訂5天索票期限，未料今天上午9時一開放，16分鐘就被索取一空；但索票未成民眾也可透過電視轉播或網路直播觀看欣賞。

市府發布新聞稿指出，今年全運會開幕典禮突破以往規劃方式，以情境式場域引領觀眾宛如踏入另一個時空，進入400年前文化之城，展現台南古都歷史風華；屆時將集結數百名在地表演菁英、團隊，融合科技投影技術、高空及馬戲特技等，傾力呈現沉浸式風格。

開幕表演將從大航海時代串連台南與世界的軌跡講起，且請來荷蘭、西班牙與日本表演藝術家參與，呈現當時台灣和世界意象、明鄭時期台南街景流變，展現世界與台灣首次接軌。

聖火引燃前演出，將講述奧運從希臘諸神文化發展而來，且在眾神的神通下，將台南變成1座大型競技場，巧妙結合運動賽事；聖火引燃後，將以運河連結銀河，鹽水蜂炮及流星相映成趣，為選手照見勝利桂冠。

全運會 聖火 國民

延伸閱讀

全運會／「邁向四連霸！」 21日台南登場 蔣萬安授旗台北隊

全運會21日台南開幕 開放1千人電子索票入場

全運會／21日台南開幕 楊勇緯等亞運好手登場拚連霸

中華女壘榮獲亞運銅牌 南投縣府今貼紅榜、明烤大豬慶功

相關新聞

北極羽賽／40分鐘過關 戴資穎8強就位

北極羽賽列女單頭號種子，我國「一姊」戴資穎今天打頭陣登場，面對世界排名19的泰國蘇妮妲（Supanida Katetho...

體操／李智凱世錦賽落馬小遺憾 將續拚巴黎奧運門票

台灣「鞍馬王子」李智凱今年斬獲世大運、亞運雙金，只可惜在世錦賽落馬無緣提前取得奧運資格。李智凱今天在亞運返國餐會說，這算...

全運會／開幕千人入場電子票券 16分鐘索取一空

睽違16年，112年全國運動會10月21日將在大台南會展中心開幕，台南市政府限量1000張入場券，今天上午9時開放電子索...

全運會／「邁向四連霸！」 21日台南登場 蔣萬安授旗台北隊

全運會21日將在台南登場，台北市共有逾700位選手參與，市長蔣萬安今天出席授旗典禮，喊出邁向4連霸，同時承諾針對運動員補...

北極羽賽／周天成逆轉晉級 戴資穎第二輪再打頭陣

原名為芬蘭公開賽的北極羽賽本周登場，打頭陣的我國「一姊」戴資穎輕鬆頭關，壓軸的「一哥」周天成則是遭遇苦戰，所幸經過1小時...

藤井聰太奪王座 日本將棋史首位獨攬八冠棋士

21歲的日本將棋棋士藤井聰太今天在第71屆王座戰五番勝負賽，第4局擊敗31歲的永瀨拓矢，以3勝1敗成績奪得王座頭銜，成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。