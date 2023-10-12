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全運會／「邁向四連霸！」 21日台南登場 蔣萬安授旗台北隊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
全運會21日將在台南登場，台北市共有逾700位選手參與該項目，台北市長蔣萬安今天特別出席授旗典禮，喊話邁向4連霸。記者洪子凱／攝影
全運會21日將在台南登場，台北市共有逾700位選手參與該項目，台北市長蔣萬安今天特別出席授旗典禮，喊話邁向4連霸。記者洪子凱／攝影

全運會21日將在台南登場，台北市共有逾700位選手參與，市長蔣萬安今天出席授旗典禮，喊出邁向4連霸，同時承諾針對運動員補助將持續精進，給予運動員最好的訓練環境，體育局也說明，今年將多編列5000多萬預算包含訓補金及運動防護、運動科學相關，希望用更專業的技術，為北市運動員帶來實質幫助。

第13屆全國運動會21日將於台南舉行，上午在台北體育館舉行授旗儀式，蔣萬安提到，自己曾經也是籃球、橄欖球校隊，雖然沒有繼續走運動這條路，他深刻體會運動員辛苦，北市建置完善運動培育體系，包含外籍教練、國外移地訓練、運動醫療等補助，也理運動訓練暨科學中心、運動防護人力支援等計畫，將持續精進，給予運動員更好的環境。

體育局競技運動科長羅國偉說明，今年相較去年共多編6000萬預算，其中有包含5000多萬是用在訓補金和運動科學相關，他表示，訓補金主要是用物價換算每月給予績優運動選手生活補貼，考量近年物價調漲，因此增加約38%，此外在運動防護、運動科學部分也多編200多萬預算。

今年台北市代表隊共有761名參賽選手，加上隊職員、教練、防護隊及團本部等後勤支援，組成超過千人團隊，包含許多剛從亞運歸國好手，包括桌球男團銅牌廖振珽、跆拳道銀牌林唯均、游泳選手黃渼茜及王冠閎、拳擊好手黃筱雯、吳詩儀等。

體育局表示，隨著疫情落幕，北市代表隊年初即開始籌組，期待今年選手能在全運會拿下最好成績，體育局也在社群平台推出「TEAM TAIPEI勝事再臨」應援濾鏡，邀請市民們一同在社群媒體上力挺運動員，祝福參賽選手旗開得勝，挑戰全運會四連霸。

蔣萬安表示，包含外籍教練、國外移地訓練、運動醫療等補助，也理運動訓練暨科學中心、運動防護人力支援等計畫，將持續精進，給予運動員更好的環境。記者洪子凱／攝影
蔣萬安表示，包含外籍教練、國外移地訓練、運動醫療等補助，也理運動訓練暨科學中心、運動防護人力支援等計畫，將持續精進，給予運動員更好的環境。記者洪子凱／攝影

全運會 吳詩儀 林唯均

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