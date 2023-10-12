北極羽賽／周天成逆轉晉級 戴資穎第二輪再打頭陣

原名為芬蘭公開賽的北極羽賽本周登場，打頭陣的我國「一姊」戴資穎輕鬆頭關，壓軸的「一哥」周天成則是遭遇苦戰，所幸經過1小時7分鐘的馬拉松大賽逆轉趙俊鵬，

趙俊鵬目前世界排名32，世界排名11的小天過去3度對決拿下2連勝，唯一敗仗是2016年澳門公開賽首度對決。

北極羽賽首輪碰頭，小天首局以18：21讓出，第二局21：16扳平，決勝局驚險以25：23搶下，逆轉晉級第二輪，也成男單16強僅存的台將代表。

「羽球王子」王子維、「左手重砲」林俊易和李佳豪都在首輪落馬，男單只剩小天獨存，第二輪將碰馬來西亞的黃智勇。

總獎金42萬美元的北極羽賽，女單共有3名台將晉級，列頭號種子的小戴今天第二輪再打開場，台灣時間下午3點碰泰國蘇妮妲（Supanida Katethong），「中租學霸」許玟琪將遭遇印度名將辛德胡（P. V. Sindhu），白馭珀要對決丹麥潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）。

杭州亞運奪下銅牌的男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也順利過頭關，總計有6組雙打台將晉級第二輪，今天將爭取8強門票。

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