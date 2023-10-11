東京奧運醜聞影響 札幌放棄申辦2030冬奧

日本北海道札幌市市長秋元克廣與日本奧林匹克委員會（JOC）會長山下泰裕今天在東京正式宣布，札幌市放棄申辦2030年冬季奧運暨帕運。理由之一是受到2021年夏季東京奧運爆發貪污案影響。

日本放送協會（NHK）報導，秋元和山下今天下午在東京召開記者會表示，綜合最近狀況，經過協商結果，札幌市決定停止申辦2030年冬奧，改為探詢申辦2034年以後冬奧的可能性。

有關札幌市放棄申辦2030年冬奧一事，10月初山下直接向秋元提議放棄申辦。理由是2021年夏季舉辦的東京奧運爆發貪污醜聞，未能更進一步爭取到札幌市民或北海道民眾的理解。

此外，國際奧林匹克委員會（IOC）最快可能今年之內就會選出2030年冬奧候選地。

秋元今天在記者會表示，2021年夏季舉辦的東京奧運發生很多事，尤其是去年後半年爆發刑事案醜聞，讓札幌市民懷有很大的不信任感及不安。東京奧運主辦經費大增，這也難爭取到札幌市民的理解。

即使札幌要申辦2034年以後的冬奧，也將面臨許多課題。今天在記者會，山下表示，已拜託札幌市針對申辦冬奧的體制、財政等進行評估。

秋元表示，初步估算包括營運費、設施整備費等，總計最多需花3170億日圓（約新台幣695億元），但今後仍需精算。

札幌希望能善用既有場館設施等，但有些競賽團體擔心設施老舊問題。此外，也可能有觀眾容納規模太小的問題，這些可能導致營運經費的負擔加重。

2021年夏天舉辦的東京奧運從申辦到最後舉辦，經費大幅膨脹，因而招致批判。札幌若要申辦冬奧就得考慮經費控制問題。

針對札幌放棄申辦2030冬奧一事，日本首相岸田文雄今晚在首相官邸（行政中心）對媒體說：「這是申辦冬奧的主體札幌市與日本奧會深思熟慮的結果，就我所知，札幌市與日本奧會還會持續與國際奧會對話。」

岸田表示，政府將與札幌市及日本奧會溝通，持續關注申辦動向。

1972年日本首度舉辦冬季奧運的城市就是札幌市。2014年時任札幌市長上田文雄表示，希望申辦2026年冬奧暨帕運。但2018年北海道膽振東部發生最大震度7級強震，於是改變方針，瞄準申辦2030冬奧。

2020年1月，日本奧會決定札幌市為日本境內候選地，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延影響，中斷與市民的對話等，難以炒熱舉辦冬奧氣氛。

2022年1月重啟與市民對話活動，但3月針對一萬名市民寄出的意願調查顯示，逾52%贊成、38%反對。為了提高申辦氣氛，札幌市與日本奧會5月成立新組織，但7月以後情況又轉變。

因為爆發有關2021年夏季東京奧運的貪污醜聞，東奧組織委員會前理事等相繼遭到逮捕。札幌市與日本奧會認為有必要重新調整申辦冬奧的營運體制，2022年12月暫停積極宣傳活動。

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