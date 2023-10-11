高球／富邦長春公開賽18日開打 總獎金提升至560萬元

台灣歷史最悠久、等級最高的長春職業高球賽富邦長春公開賽，將於10月18至20日於百年球場臺灣高爾夫俱樂部再度點燃戰火，揮別三年新冠疫情陰霾，今年富邦長春公開賽更擴大規模提升賽事層級，不僅總獎金與參賽人數同步提升，並且邀請到包括中國長春名將張連偉與南韓好手金鐘德等國際名將來台與賽。

今年賽事預計將由120位長春組與超級長春組選手角逐560萬元總獎金（一般長春500萬元、超級長春60萬元），比賽精彩可期，其中消失高壇十年、上屆富邦長春公開賽以「十年磨一劍」之姿勇奪冠軍的台灣老將蔡啟煌，今年也確定出賽尋求衛冕，蔡啟煌除了面對來勢洶洶的國際名將，也將面對尋求個人第四座富邦長春公開賽冠軍的長春名將呂文德等眾家好手的挑戰。

今年也將持續舉辦青少年傳承營，並於10月16日舉行，由謝敏男高爾夫基金會推薦六名業餘小將，也將在當日早上與職業老將們同組比賽，透過與老師們的同組揮桿，近距離的與老師們互動、學習；當日下午由國寶級老將謝敏男領軍蔡啟煌、呂文德(52)、拿過四個球季的澳洲長春巡迴賽年度積分王頭銜的澳洲好手博恩斯（Brad Burns），以及今年澳洲長春巡迴賽已進帳五勝的泰勒（Christopher Taylor）等五位長春老將，與業餘小將們一起座談交流，進行高球經驗傳承。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦對於高球運動的支持不遺餘力，更是台灣唯一曾冠名贊助過歐巡（富邦歐巡長春公開賽）、美巡（富邦LPGA台灣錦標賽）及日巡（富邦仰德長春日巡賽）高球賽事的台灣企業，同時也贊助包括潘政琮、陳宇茹、王偉軒與姚宣榆、盧昕妤等多位旅外好手，持續為台灣的高球運動發展盡一份心力。富邦長春公開賽自2002年舉辦迄今已21年，今年更擴大邀請眾多國際好手共襄盛舉，期待國內外高手同場較勁，為本次賽事擊出更多精彩好球。

值得一提的是，主辦單位為了實踐「永續循環」的概念，比賽的冠軍獎盃在選材與設計方面頗具巧思，其中長春賽冠軍獎盃以再生大理石為材質，青少年冠軍獎盃使用水庫淤泥改質樂土製作，而超級長春組冠軍獎盃則以退役材料(電線杆木橫擔)再利用製作而成，同時也象徵超級長春組65歲以上退而不休、持續揮出精彩佳績的寓意。

2023富邦長春公開賽10/17將由職業業餘配對賽暖身，長春組將於10/18-10/20一連三天進行54洞比桿賽，由國內外96名選手競逐晉級60個名額；超級長春組則在10/19-10/20由24名65歲以上的老將展開為期兩天的36洞比桿賽。整場賽事獎金高達560萬元，是台灣年度最高獎金的長春高球賽事。現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場為參賽選手加油打氣。

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