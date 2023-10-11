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Live／五人制亞洲盃資格賽 最終戰中華對決日本現場直播

聯合新聞網／ 直播

2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽將於7日至11日於台北市立大學天母校區體育館開踢，中華隊將與亞洲五人制強權日本澳洲同組，爭取晉級2024五人制足球亞洲盃會內賽的門票。中華男子五人制代表隊將與亞洲一流強權日本和澳洲同組，爭取晉級2024年在泰國進行的2024亞足聯五人制足球亞洲盃會內賽門票。

首戰日本以4：0擊敗澳洲後，接著第二場比賽中華隊以2：3不敵。日本目前占有優勢，但今天中、日之戰，若中華隊能贏球，三隊戰績互咬，仍有一絲晉級機會。

中華隊總教練阿迪爾（Jose Adil Amarante）提及日本隊陣容整齊，堅強的實力一直是亞洲甚至世界級的勁旅，但中華隊在自家主場出賽，會全力以赴爭取晉級會內賽的資格。

【五人制賽程】

10/7 19:00 澳洲 vs 日本(比賽轉播)

10/9 19:00 中華 vs 澳洲(比賽轉播)

10/11 19:00 日本 vs 中華

udn TV場場直播

澳洲 日本 足球 台北市立大學 天母

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