Live／五人制亞洲盃資格賽 中華對決強權日本現場直播

2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽將於7日至11日於台北市立大學天母校區體育館開踢，中華隊將與亞洲五人制強權日本及澳洲同組，爭取晉級2024五人制足球亞洲盃會內賽的門票。中華男子五人制代表隊將與亞洲一流強權日本和澳洲同組，爭取晉級2024年在泰國進行的2024亞足聯五人制足球亞洲盃會內賽門票。

日本隊本次精銳盡出，帶著日本最強的陣容前來台灣獻技。澳洲隊也不容小覷，澳洲五人制足球代表隊曾經在東南亞錦標賽中橫掃各隊，強悍的身體對抗勢必會帶來精彩的比賽。日本在7日首戰澳洲以4：0取勝展現實力，中華隊今天首場亮相，將會全力一戰。

中華隊總教練阿迪爾（Jose Adil Amarante）提到日本隊陣容整齊，堅強的實力一直是亞洲甚至世界級的勁旅，但中華隊在自家主場出賽，會全力以赴爭取晉級會內賽的資格。

【五人制賽程】

10/9 19:00 中華 vs 澳洲

10/11 19:00 日本 vs 中華

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