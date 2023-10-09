LPGA／公益志工高球賽 徐薇淩第21名本季次佳

LPGA美國公益志工高球賽今天進行最終回合，台灣好手徐薇淩繳出72桿，以4天低於標準1桿的283桿、並列第21名，為本季次佳成績。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）美國公益志工高球賽（The Ascendant LPGA Benefiting Volunteers ofAmerica）總獎金180萬美元（約新台幣5760萬元），台灣包括徐薇淩、侯羽桑、李旻都參賽，其中徐薇淩獲得第21名最佳、侯羽桑第24名、李旻第39名。

徐薇淩在今年的LPGA賽事表現不如過往穩定，1月的開幕首戰LPGA希爾頓度假錦標賽，徐薇淩獲得第15名佳績後，一直到今天才又繳出本季次佳的第21名。

這也是徐薇淩本季第20場出賽，其中有7場遭到淘汰，而她賽前的CME積分榜正好壓線排在種子資格（明年參賽權）的第100名，接下來徐薇淩將回到亞洲參加中國、韓國、馬來西亞、日本的亞洲巡迴賽事，力拚將積分排名再往上提升。

「侯家姊妹」的姊姊侯羽桑首回合繳出本季個人最佳的66桿還一度高居第2，只可惜後3天都是沒能再繳出紅字的72、74、72桿，最終以平標準桿的284桿作收。而韓國好手金孝周則順利摘下生涯第6座LPGA賽事冠軍。