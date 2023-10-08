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亞運空手道／一度把對手打到吐！谷筱霜勇闖金牌戰

亞運圖輯／空手道谷筱霜勇闖金牌戰 一度把對手打到吐

攝影中心／ 記者季相儒／杭州即時報導
杭州亞運進入最後一天，我國空手道女將谷筱霜（藍色腰帶者）連過兩關闖進女子50公斤級4強賽，接續面對烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）（紅色腰帶者）更取得大幅領先，一度讓對手到場邊嘔吐，最終谷筱霜就以8：2搶下金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運進入最後一天，我國空手道女將谷筱霜（藍色腰帶者）連過兩關闖進女子50公斤級4強賽，接續面對烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）（紅色腰帶者）更取得大幅領先，一度讓對手到場邊嘔吐，最終谷筱霜就以8：2搶下金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影

杭州亞運進入最後一天，我國空手道女將谷筱霜連過兩關闖進女子50公斤級4強賽，接續面對烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）更取得大幅領先，一度讓對手到場邊嘔吐，最終谷筱霜就以8：2搶下金牌戰門票。

烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）（紅色腰帶者）被谷筱霜打到場邊嘔吐。特派記者季相儒／攝影
烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）（紅色腰帶者）被谷筱霜打到場邊嘔吐。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運進入最後一天，我國空手道女將谷筱霜（藍色腰帶者）連過兩關闖進女子50公斤級4強賽，接續面對烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）更取得大幅領先，一度讓對手到場邊嘔吐，最終谷筱霜就以8：2搶下金牌戰門票。特派記者季相儒／攝影
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烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）（紅色腰帶者）被谷筱霜打到場邊嘔吐。特派記者季相儒／攝影
烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva）（紅色腰帶者）被谷筱霜打到場邊嘔吐。特派記者季相儒／攝影
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谷筱霜 亞運

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