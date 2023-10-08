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體操世錦賽／李智凱鞍馬名列第8 搶奧運門票等明年

中央社／ 台北7日電
李智凱在體操世界錦標賽鞍馬決賽以13.500分名列第8。 路透社
李智凱在體操世界錦標賽鞍馬決賽以13.500分名列第8。 路透社

李智凱在體操世界錦標賽鞍馬決賽以13.500分名列第8。 路透社
李智凱在體操世界錦標賽鞍馬決賽以13.500分名列第8。 路透社
比利時登場的體操世界錦標賽台灣「鞍馬王子」李智凱未能延續亞運奪金氣勢，今天他在鞍馬決賽以13.500分名列第8，未能提前取得巴黎奧運門票，明年得繼續為奧運資格拚戰。

李智凱在9月28日在杭州亞運鞍馬風光完成2連霸後，當晚就搭乘飛機直奔比利時參加體操世錦賽，在僅休息1天的情況下，就上場參加最高強度的男子全能項目競賽。

李智凱在拿手的鞍馬以難度6.200、完成分8.600、總分14.800的排名第5，順利闖進今天的鞍馬個人單項決賽。

今天鞍馬決賽共8人出賽，李智凱是首名登場的選手，他拿出難度分6.500的最強套路應戰，不料最終完成分只有7.000，合計13.500排在第8，想要取得奧運資格只能等到明年的賽事。

依照巴黎奧運規定，只要在這次世錦賽拿到單項金牌的選手就可獲得奧運入場券，若拿到金牌的選手，是已經在去年獲得體操世錦賽團體前3名的國家，奧運門票就會依序往後遞補。

而鞍馬項目最終由愛爾蘭選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan）以總分15.100摘金。

李智凱 世錦賽 比利

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