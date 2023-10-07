亞運／台中摘5金 盧秀燕：發500萬「好爽」
台中國手陸續在杭州亞運傳出捷報，台中市長盧秀燕今到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜，並送花恭賀。盧秀燕宣布，台中率各縣市之先調整激勵金，金牌不論個人或團隊都是一人100萬元，目前台中已有5名國手奪金，至少要發出500萬元獎金，發的感覺「好爽」。柯福軒說，拿到獎金要買房。
台中市運動局長李昱叡說明，目前亞運奪金的有男子柔道60公斤個人楊勇緯、3X3男子籃球團體林信寬、滑輪競速溜冰男子3000公尺接力賽團體柯福軒、輕艇個人張筑涵，以及橋藝團體吳資麟。
盧秀燕說，非常高興，相信國人都有看到柯福軒在亞運滑輪溜冰團體賽上奮戰不懈精神，與隊友趙祖政、黃玉霖、陳彥成等人以0.01秒之差反敗為勝，勇奪金牌，得來不易，這也是我國在亞運滑輪溜冰首面金牌，台中引以為榮。
盧秀燕指出，台中市從杭州亞運率各縣市之先調整激勵金，金牌從15萬元調整至100萬元，個人賽金牌一人100萬元，團體賽金牌也是一人100萬元，鼓勵選手參加各種運動，為台中爭光。
盧秀燕表示，柯福軒負傷上場、奮戰不懈精神讓人感動與不捨，柯是台中孩子，所以她也要給柯一個抱抱。
柯福軒說，這面金牌值得，他很感動。至於拿到台中市發的100萬元有什麼計畫？柯說，如果可以，他要買房子；盧秀燕則建議，參加台中購物節可以有機會獲房子。
▪ 日本棒球奪銅背後監督的執教美學 「短打拿1分沒意思」
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 滑輪再1金破上屆紀錄！18金18銀28銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 金牌戰台、韓將再決生死 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言