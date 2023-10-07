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亞運／台中摘5金 盧秀燕：發500萬「好爽」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜、送花恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜、送花恭賀。記者趙容萱／攝影

台中國手陸續在杭州亞運傳出捷報，台中市長盧秀燕今到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜，並送花恭賀。盧秀燕宣布，台中率各縣市之先調整激勵金，金牌不論個人或團隊都是一人100萬元，目前台中已有5名國手奪金，至少要發出500萬元獎金，發的感覺「好爽」。柯福軒說，拿到獎金要買房。

台中市運動局長李昱叡說明，目前亞運奪金的有男子柔道60公斤個人楊勇緯、3X3男子籃球團體林信寬、滑輪競速溜冰男子3000公尺接力賽團體柯福軒、輕艇個人張筑涵，以及橋藝團體吳資麟。

盧秀燕說，非常高興，相信國人都有看到柯福軒在亞運滑輪溜冰團體賽上奮戰不懈精神，與隊友趙祖政、黃玉霖、陳彥成等人以0.01秒之差反敗為勝，勇奪金牌，得來不易，這也是我國在亞運滑輪溜冰首面金牌，台中引以為榮。

盧秀燕指出，台中市從杭州亞運率各縣市之先調整激勵金，金牌從15萬元調整至100萬元，個人賽金牌一人100萬元，團體賽金牌也是一人100萬元，鼓勵選手參加各種運動，為台中爭光。

盧秀燕表示，柯福軒負傷上場、奮戰不懈精神讓人感動與不捨，柯是台中孩子，所以她也要給柯一個抱抱。

柯福軒說，這面金牌值得，他很感動。至於拿到台中市發的100萬元有什麼計畫？柯說，如果可以，他要買房子；盧秀燕則建議，參加台中購物節可以有機會獲房子。

台中市長盧秀燕（左）今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒（中）家中貼紅榜、送花恭賀，並給柯一個抱抱。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒（中）家中貼紅榜、送花恭賀，並給柯一個抱抱。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午為亞運滑輪金牌國手柯福軒家中送花恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午為亞運滑輪金牌國手柯福軒家中送花恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜、送花恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜、送花恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜、送花恭賀，並給柯一個抱抱。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜、送花恭賀，並給柯一個抱抱。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜恭賀。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天下午到亞運滑輪金牌國手柯福軒家中貼紅榜恭賀。記者趙容萱／攝影

亞運 滑輪溜冰 張筑涵

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