兒童全明星運動會花博開展 林俊易力挺兒童運動護照

台灣運動文創在國慶連假間的10月7、8日，於花博爭艷館舉辦「寶貝運動會（兒童全明星運動會）」，規劃了足球、籃球、桌球、羽球、網球、高爾夫和田徑等7個趣味競賽項目，開幕典禮當天也邀請了羽球大師賽冠軍林俊易到場與小朋友共同體驗眾多運動項目的樂趣。

台灣運動文創結合Empower Taipei 推動「兒童全明星運動會」讓4歲到10歲小朋友體驗運動生活，每日推出限量30份的「幼童運動護照」，除了七類運動項目都可以盡情參與之外，還可以到花博爭艷館對面「賦能台北基地」的「寶貝運動健康新體驗」場域，體驗WORKUTE AI 健身小精靈、身體素養評測、體智能探索、運動自媒體攝影棚等，除了可以即時評測小朋友的身體素養及適合的運動項目之外，還可以體驗當一回體育賽事的主播，並把自己的播報成果（音頻或視頻）帶回家當紀念。

在台北市政府積極打造「城市創新 接軌國際／讓世界的行事曆有台北」的願景下，產業發展局及轄下會展產業發展基金會積極布建「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」四大產業趨勢主題，期能為打造台北市成為IP產業友善環境邁出第一步。

首波擇定的合作產業之一，即為台灣運動文創與中華民國迷你足球協會，雙方合作進駐產業發展基金會在圓山花博園區新規劃的Empower Block（賦能台北基地），創建了一個嶄新的「Baby Sports寶貝運動健康新體驗」基地，導入運動體感檢測，設計多達10種運動能力檢測關卡，透過智慧數據的收集分析，讓小朋友樂在運動學習。

台灣運動文創發展協會祕書長張武業表示，幼童身體素養評測方面，希望透過「跑」、「運動力」、「上半身控制」、「下半身控制」、「平衡與穩定」等5大類動作，了解小朋友各種運動能力指標，希望結合「身體素養評測」，透過小手拉大手的效益，使參加評測的小朋友帶動其家庭成員了解運動對身體的影響，引導民眾投身運動興趣，延展小朋友與其家庭成員的運動習慣，提昇國民健康力。

此外，藉由評測數據，紀錄幼童身體素養的成長歷程，在依確立後之身體能力的評估指標建立AI數位模板（動態捕捉與3D感測骨骼辨識系統），提高觀察的信效度，最終將可發展成一套可泛用、經得起實證檢驗的評測模型，並藉推動「幼童運動護照」建立嶄新的運動IP商業模式，開創「運動創新」的IP授權新商機。 小朋友踢起足球相當激烈。圖／台灣運動文創提供 羽球國手林俊易（右）與小朋友體驗賽跑樂趣。圖／台灣運動文創提供

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