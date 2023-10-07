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網球／WTA中國北京女網賽 詹皓晴攜手墨國搭檔晉決賽

中央社／ 台北7日電
詹皓晴(右)。 詹家提供
詹皓晴(右)。 詹家提供

台灣網球女雙好手詹皓晴今天在WTA千分等級的中國北京女網賽，和墨西哥搭檔奧爾摩斯在4強以7比5、6比4擊敗波蘭、美國組合，順利挺進最終決賽。

詹皓晴在10月份收穫滿滿，先是和姊姊詹詠然拿下杭州亞運女雙金牌、又和許育修收下混雙銅牌；接著她轉戰北京女網賽又一路過關斬將闖進女雙決賽。

詹皓晴和奧爾摩斯（Giuliana Olmos）面對美國的史特恩斯（Peyton Stearns）和波蘭蕾妮特（MagdaLinette）組合，首盤前6局雙方互破2次對手發球局戰成3比3平手，隨後雙方一路保發。

台墨組合在6比5領先時進入第12局對手的發球局，結果詹皓晴和奧爾摩斯將戰局逼入「丟士（Deuce）」後把握機會連下2分，不但破了對手發球局，還順利收下首盤勝利。

第2盤戰況依舊膠著，前8局雙方都互保發球局戰成4比4平手，接著第9局台墨組合再度保發後取得5比4領先，關鍵的第10局輪由對方發球，結果詹皓晴和奧爾摩斯連下4分取得關鍵破發，並且以直落2盤收下比賽勝利。

屬於世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的中國北京女網賽今年總獎金812萬美元（約新台幣2.6億元），闖進女雙決賽的詹皓晴組合至少可獲得21.8萬美元（約新台幣697萬元）、奪冠可得39萬美元（約新台幣1248萬元）。

詹皓晴 許育修 詹詠然

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