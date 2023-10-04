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體操世錦賽／日本體操男團奪金 時隔8年重返榮耀

中央社／ 安特衛普3日綜合外電報導
日本體操隊時隔8年再奪世界錦標賽團體金牌。 新華通訊社
日本體操隊時隔8年再奪世界錦標賽團體金牌。 新華通訊社

日本體操男團今天在比利時安特衛普（Antwerp）世界體操錦標賽，以總分255.594時隔8年再奪團體賽金牌。2022年奪金的中國隊以253.794摘銀，美國隊以252.428拿下銅牌。

日本共同社報導，日本體操男團前一次在世錦賽奪下金牌是在2015年英國格拉斯哥世錦賽。

本屆世錦賽日本隊由體操名將橋本大輝領軍，其他選手包含萱和磨、千葉健太、南一輝、杉本海譽斗。

日本隊以預賽第1之姿進入決賽，雖然在決賽中自由體操以及鞍馬出現失誤，但靠著南一輝在跳馬項目奪下15分取得領先，而在雙槓項目中，3名日本選手表現出色均未失誤。橋本大輝在最後的單槓項目中，以亮眼表現為日本隊劃下句點。

男子團體決賽中，預賽分數不予計算，每隊有5名選手，並在自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓、單槓6個項目中各派3名選手出賽，並根據總得分決定排名。

由於俄國入侵烏克蘭遭到制裁，使得在東京奧運摘金的俄羅斯體操男團無法參加世錦賽。

世錦賽 羅斯 比利

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