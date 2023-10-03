2023智利阿他加馬寒漠超馬賽 林義傑寶刀未老擠進男子前十

莊博丞成為本屆最年輕完賽選手

「2023智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽」（Atacama Crossing，以下簡稱阿他加馬超馬賽）已於台灣時間10月1日在南美洲智利阿他加馬寒漠順利落幕。長達7天6夜250公里的賽程，有112人報名，最後僅82人完賽。冠軍是來自紐西蘭的UTMB選手Scotty HAWKER，僅費時25時43分35秒完成比賽，最末位完賽選手耗時70時37分36秒，兩者相差將近45個小時。賽事首屆冠軍我國超馬好手林義傑，雖逐漸淡出國際競技舞台，仍憑藉賽事經驗，獲得男子組第10名。此役林義傑母雞帶小雞，和陳麒仁、趙炫瑋、莊博丞、費司樑與黃式賢組成台灣六小福參賽，秉持著一個都不落下的決心，攜團隊全數順利完賽。

阿他加馬超馬賽堪稱是世界最艱難的超馬賽事之一，屬於世界四大極地超級馬拉松巡迴賽（4 Deserts）系統。阿他加馬沙漠被稱之為全球最乾旱的地方，也是地球上擁有最接近火星的環境條件。出發前台灣團隊便對當地高原地形，且日夜溫差可達30度的氣候做了心理準備，未料開賽幾日，遇上罕見熱浪來襲，首日與次日更有上坡賽道，連林義傑都直言吃不消。陣中有超馬小白還沒適應高強度賽事一度跑到吐，義傑也因自補給的食物變質，幾度腸胃不適，所幸台灣團隊相互支持照顧，分為三梯次於關門時間前抵達營地，有驚無險地度過了前4天每日約40公里的急行。

第5天的賽程據聞是如地獄般的試煉，選手在之前經歷大量體力流失後，迎來的居然是72公里的長征。賽事中一路領先的Scotty HAWKER也要花費7時53分07秒才能抵達休息點，林義傑則是發揮所長以10時31分56秒完成，在該賽段位列第10名，4天總排名從原本20名提升到第16名。因著超長距離的挑戰，該賽段也將關門時間延長到24小時，當日最末位完賽的是一位日本的女子選手，竟然堅持了23小時49分43秒，著實令人敬佩。在一日的休整之後，全員最後一日火力全開，挑戰相對輕鬆的18公里，林義傑除了嘗試追趕前方跑者之外，也積極鼓勵隊友提昇成績，最終林義傑擠進男子前十，一路隨行的陳麒仁、趙炫瑋，憑藉著在台灣SUPERACE超馬多日賽的經驗，也雙雙斬獲了男子第15、16名。更難能可貴的是，每個賽段全員皆於時限內抵達終點，23歲甫退役的莊博丞，雖為本屆賽事最年輕且零經驗的選手，亦能堅持底下與大夥兒並肩同行。途中無論多苦多難，台灣選手都扛過來了，在智利遠方展現了台灣硬頸精神。

林義傑睽違19年重返故土，多年來致力於推廣路跑賽事，且帶動更多人參與極地超馬。不論身為賽事推動者還是參加者，他對運動產業的投入一如超馬賽事，砥礪前行始終如一，因此最終榮獲大會頒發運動員精神獎。頒獎時林義傑透露他一路上都在拐騙隊友，說前方跑者就在不遠處，我們前進他們才會更前進，引起現場一陣哄笑。昔日冠軍再度踏上征程，事隔多年仍堅守初心，其他跑者皆為之動容。林義傑自嘲雖已不復當年勇，但期待將來仍有機會再度回來，與在場各國同樣熱愛跑步的朋友們相聚。此次出征阿他加馬賽事，若非台灣企業古寶無患子、戴爾美語、Eisenhow、CAMACAFE、玉膳坊、媚登峯、飛跑以及運動服飾品牌SUPERACE等挺身支持，他也無法順利成行。林義傑感念這些願意投入運動產業的品牌，希望有更多企業能支持國內的運動賽事，有朝一日也能在台灣看到這麼精采的國際性比賽。

台灣團隊在全球最乾旱的阿他加馬沙漠進行七天六夜的極地賽事。 林義傑團隊提供

台灣團隊準備迎接最後一天的賽事挑戰。 林義傑團隊提供

阿他加馬礫漠沙漠地形變換考驗跑者適應能力，唯一不變的是頭頂炙熱的豔陽。 林義傑團隊提供

曬成木炭人的林義傑，帶領團隊全員完賽，個人榮獲運動員精神獎。 林義傑團隊提供

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