足球／台灣旅歐好手袁永誠完成轉會 加盟西協甲豐拉夫拉達

台灣旅西班牙足球選手袁永誠在新球季註冊前完成自由轉會，正式加盟西班牙皇家足協甲級聯賽（簡稱西協甲）豐拉夫拉達足球俱樂部（CF Fuenlabrada），朝向更高級別聯賽邁進。

上賽季結束後從西班牙足協丙級聯賽（西協丙）UD大塔拉哈爾（UD Gran Tarajal）離隊，加入同級別的厄波羅河足球俱樂部（CA River Ebro）的袁永誠，在球員註冊截止日到期前，受豐拉夫拉達足球俱樂部青睞，與厄波羅河達成自由轉會協議，加盟西協甲勁旅豐拉夫拉達。

西協甲目前是西班牙職業足球聯賽的第3級別聯賽，僅次於西甲與西乙兩大聯賽。目前約有40支隊伍，每年前2名會晉級至西乙，西乙最後2名則降級至西協甲。西班牙聯賽現行共5級別，西甲、西乙為頂尖兩級別職業聯賽，西協甲、乙、丙共3級，總共5級。

豐拉夫拉達是支歷史悠久的隊伍，多年在西班牙乙級足球聯賽（西乙）保持競爭，但在2022賽季後因戰績不佳遭到降級。降級後豐拉夫拉達在西協甲一直保持前段班位置，今年持續透過補強，力拚重返西乙聯賽。同組別賽區可謂是強敵環伺，包括巴塞隆納、皇家社會等西班牙甲級足球聯賽（西甲）強權的二線預備隊，競爭相當激烈。

袁永誠很感激球隊給他這個機會，對於新賽季也十分期待。他表示：「現在離自己的夢想（西甲）又向前邁進了一步！」他希望能在球隊重返西乙路上，有所貢獻。

他也很感謝橘子關懷基金會「大夢計劃」一路以來的支持，持續鼓勵他前進西甲的夢想，並希望台灣球迷能一起為他加油，給他支持與鼓勵！

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