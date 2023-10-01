體操／李智凱帶著時差硬撐 世錦賽鞍馬單項晉決賽

在比利時安特衛普（Antwerp）舉行的世界體操錦標賽，剛拿下亞運金牌的台灣「鞍馬王子」李智凱，還沒克服時差就在全能的鞍馬項目獲得第5順利挺進決賽，將力拚巴黎奧運門票。

李智凱在9月28日完成亞運鞍馬2連霸風光摘金後，當晚就搭乘飛機直奔比利時參加體操世錦賽，在僅休息1天的情況下，連賽台都還沒看過也沒練習過就上場參加最高強度的男子全能項目競賽。

儘管地板、單槓、吊環、跳馬、雙槓成績都不理想，但幸好拿手的鞍馬以難度6.200、完成分8.600、總分14.800的成績排在單項第5，也順利闖進10月7日進行的鞍馬個人單項決賽。

依照巴黎奧運規定，只要在這次世錦賽拿到單項金牌的選手就可獲得奧運資格，如果拿到金牌的選手國家，是已經在去年獲得體操世錦賽團體前3名的國家，就會依序往後遞補。

教練林育信在接受中央社訪問時說：「我們在時差沒調好、賽台沒練過的情況下就上場比賽，智凱完全就是靠著意志力在硬撐，全能的其他5項雖然都比不好，但至少鞍馬還能闖進決賽。」

林育信透露，「杭州每天都大概攝氏30度上下，來到歐洲溫度急凍，我們早上出門時大概都只有攝氏11度左右，溫差之大也讓我們很難適應，只能說這次真的是我帶隊以來最魔鬼的行程。」

林育信強調：「既然已經闖進鞍馬的單項決賽，接下來還是得放手一搏，至少我們還有5天的時間可以恢復、調整時差和練習，我預計難度會再繼續往上調整，力拚直接取得奧運門票。」

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