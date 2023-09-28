足球／少了梅西戰力大減 邁阿密國際美國公開盃決賽抱憾
足球巨星梅西（Lionel Messi）受傷只能在場邊觀戰下，邁阿密國際（Inter Miami）今天在美國公開盃決賽以1比2不敵休士頓動力（Houston Dynamo），無緣高捧冠軍金盃。
除了梅西，梅西在西甲巴塞隆納（Barcelona）的老戰友艾爾巴（Jordi Alba）同樣沒有上場，少了兩大主力的邁阿密國際今天上半場打完已以0比2落後。
替補的馬蒂內茲（Josef Martinez）於傷停補時接到法瑞亞斯（Facundo Farias）傳球，左腳射門替邁阿密國際踢進寶貴一球，只可惜這波進攻壓力來得太遲，力道也太小，終讓休士頓動力繼2018年後摘下隊史第2座美國公開盃冠軍。
今天比賽之前，邁阿密國際24日與奧蘭多城（Orlando City）1比1踢平的比賽，梅西就沒有披掛上陣。
而梅西本月初完成阿根廷國家隊任務歸隊以來，健康狀況就一直很神秘。9月7日的世界盃南美區資格賽中，阿根廷雖以1比0力克厄瓜多，梅西卻在最後幾分鐘被換下場，更於5天後跳過對戰玻利維亞一役。
36歲的梅西16日接著以「肌肉疲勞」為由缺席對戰亞特蘭大聯隊（Atlanta United）的比賽，20日出戰多倫多（Toronto FC）時也只踢了37分鐘就退場，身體狀況引發關注。
美國公開盃是一項開放給美國職業及業餘足球隊伍的足球淘汰賽，1914年開始舉行，是美國現在最古老的足球賽事。
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