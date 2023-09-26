排球／第50屆永信盃收兵 豐商8連霸、東山封后 

第50屆永信杯全國排球錦標賽今天收兵，高男組豐原高商霸氣8連霸；高女組由東山高中封后，國男組鶯歌國中首度在永信杯稱王，全校僅67人的屏東霧臺國小，首度參賽便在六年級男童組獲得亞軍，冠軍為大雅國小藍隊，經過四天激戰後，15組的冠軍分別出爐，大夥相約明年再來鐵砧山上一拚高下。

高男組冠軍戰倍受矚目，由系出同門的兩支在地球隊豐原高商、龍津高中捉對廝殺，雖是兄弟鬩牆，還是煙硝味十足，兩軍在烈日下拼得魚死網破，最後由豐商以2：0（25：21、25：23）拿下勝利，寫下永信杯8連霸的輝煌紀錄。豐商執行教練焦璿誠說：「今天發球失誤實在是太多了，光是第二局就有10顆左右，攔網、防守的節奏也沒抓好。」

高女組東山高中在冠軍戰以25：16、25：22打敗北港高中，陣中兩位身高180的長腿妹妹盧佳玟、簡翊雯超搶鏡；許芳閩的妹妹許甄軒打國女組，率雲縣建國國中以直落二打敗尋求3連霸的雙十國中，姐妹倆都奪冠超開心。

六年級男童組方面，台中大雅國小藍冠軍戰以2：1打敗屏東霧臺國小，重奪王座，全校僅67個學生的霧臺國小首度參賽便一路闖進決賽，也令人刮目相看。大雅國小紅隊在五年級女童組封后，六年級女童組冠軍力行，五年級男童台南市東興奪冠。

國男組排名大風吹，由前排球國手林育豪領軍的鶯歌國中，以2：1（19：25、25：12、15：7）力克新園國中，拿下隊史首座永信杯冠軍，其中193公分的主將林立瑋，就是教練林育豪的兒子，父子攜手奪冠傳為佳話。

社女組冠軍為HVL新科冠軍隊鶯歌工商，社男組陽明交大竹因冠軍戰對手棄權，兵不血刃登上冠軍寶座；大專男、女子組冠軍分別是海洋大學和台南大學。 贏得高女組冠軍的東山高中全隊開心合影。圖／大會提供

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