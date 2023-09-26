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足球／男足兩大國際賽 10月南北開踢
中華男足代表隊將在10月迎接兩大國際賽，2024亞足聯5人制亞洲盃資格賽分組賽7日率先登場，2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪賽事12日接力，昨天在udn售票網開始售票，中華足球協會理事長王麟祥呼籲球迷進場，一同捍衛主場。
亞足聯5人制亞洲盃資格賽分組賽將於10月7到11日，在台北市立大學體育館（天母校區）進行，中華隊和日本、澳洲同組，爭取進軍明年在泰國舉辦的5人制亞洲盃會內賽。
2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪12、17日在高雄國家體育場開踢，中華隊以地主身分迎戰東帝汶隊，拚晉級第2輪分組賽資格。
中華隊6月對泰國隊、本月對菲律賓隊吸引破萬球迷進場，王麟祥希望更多人支持10月南北兩項國際賽，足協也會全力促成賽事直播，持續打造國人收看足球的習慣，進而影響基層足球發展，逐步邁向職業化。
中華隊總教練懷特表示，經過6月、9月備戰與磨合，大家可以看到中華隊擁有無限潛力，目前士氣高漲，選手與教練團都準備為國家隊獻出最好的表現，不只要通過首輪考驗，更要衝擊第2輪分組賽。
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