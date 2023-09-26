聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／男足兩大國際賽 10月南北開踢

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
中華隊陳庭揚（左起）、足協理事長王麟祥、總教練懷特推薦10月兩大國際賽。圖／中華足球協會提供
中華隊陳庭揚（左起）、足協理事長王麟祥、總教練懷特推薦10月兩大國際賽。圖／中華足球協會提供

中華男足代表隊將在10月迎接兩大國際賽，2024亞足聯5人制亞洲盃資格賽分組賽7日率先登場，2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪賽事12日接力，昨天在udn售票網開始售票，中華足球協會理事長王麟祥呼籲球迷進場，一同捍衛主場。

亞足聯5人制亞洲盃資格賽分組賽將於10月7到11日，在台北市立大學體育館（天母校區）進行，中華隊和日本、澳洲同組，爭取進軍明年在泰國舉辦的5人制亞洲盃會內賽。

2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽首輪12、17日在高雄國家體育場開踢，中華隊以地主身分迎戰東帝汶隊，拚晉級第2輪分組賽資格。

中華隊6月對泰國隊、本月對菲律賓隊吸引破萬球迷進場，王麟祥希望更多人支持10月南北兩項國際賽，足協也會全力促成賽事直播，持續打造國人收看足球的習慣，進而影響基層足球發展，逐步邁向職業化。

中華隊總教練懷特表示，經過6月、9月備戰與磨合，大家可以看到中華隊擁有無限潛力，目前士氣高漲，選手與教練團都準備為國家隊獻出最好的表現，不只要通過首輪考驗，更要衝擊第2輪分組賽。

足球 泰國 體育

延伸閱讀

足球／中華隊南北雙線作戰 5人制亞洲盃資格賽10月開踢

亞運棒球／蔡其昌致贈中華隊加菜金 力拚暌違17年金牌

亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否還未定案

亞運足球／秦文彥建功進球 中華男足奪暌違65年首勝

相關新聞

足球／男足兩大國際賽 10月南北開踢

中華男足代表隊將在10月迎接兩大國際賽，2024亞足聯5人制亞洲盃資格賽分組賽7日率先登場，2026世界盃暨2027亞洲...

排球／永信杯 豐原高商驚險晉四 邁向8連霸

第50屆永信杯全國排球錦標賽各組大勢逐漸明朗，豐原高商男排今天遭遇麥寮高中頑強抵抗，苦戰三局後以2：1勝出，有驚無險搭上...

足球／中華隊南北雙線作戰 5人制亞洲盃資格賽10月開踢

中華足球協會今天舉行聯合宣傳記者會，將於10月7至11日在台北市立大學體育館（天母校區）辦理2024亞足聯五人制足球亞洲...

NFL／頭盔當武器 接球員危險

近代美式足球頭盔科技躍進後，發生不少防守球員將頭盔當作武器，撞擊持球者的壞習慣，造成腦震盪等傷害。最近的比賽中又發生類似...

定向越野／朱崙盃暨全國排名賽 賴賢鴻竄出封王

2023朱崙盃全國定向越野錦標賽暨全國排名賽，24日在嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉行，新秀賴賢鴻在男子菁英組首次奪冠，一...

NFL／著眼全球市場 盼在巴西、西班牙打例行賽

職業美式足球聯盟NFL執行副總裁歐萊利今天在ESPN的報導中表示，他們正在討論最快下個球季在巴西與西班牙打例行賽的可行性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦