輪椅網球／2023永達盃高雄國際公開賽落幕 日本最大贏家

2023永達盃高雄國際輪椅網球公開賽最終日，日本好手在各個組別都展現強悍實力，包含鈴木康平奪下男單Main組冠軍，船水梓緒里收下女單Main組冠軍，鈴木康平／任胡垣獲得獲得男雙Main組冠軍，高室冴綺／Sakhorn Khanthasit拿下女雙Main組冠軍，諸石光照／川野將太奪得雙打QUAD組冠軍，幾乎每個組別都有日本選手身影，堪稱是本屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽最大贏家。

曾經在2017年永達盃高雄國際輪椅網球公開賽拿過男單Main組冠軍的鈴木康平，這次同樣來勢洶洶，雖然日前的勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽止步於四強，不過，轉換到永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，鈴木康平把充滿侵略性的發球上網球風發揮得淋漓盡致，冠軍戰以6比2、6比3擊敗南韓好手任胡垣後，鈴木康平便以一盤未丟的絕佳狀態登基。

相隔5年再度於永達盃高雄國際輪椅網球公開賽奪冠，鈴木康平除了感謝所有相關人士的協助外，更發下豪語說：「明年還要來台灣拿冠軍！」

女單Main組冠軍賽方面，在日本排名順位較高的船水梓緒里從一開賽強勢掌控大局，第一盤先以6比3突圍，第二盤更以6比0不給對手任何機會，最終，船水梓緒里便以一盤未丟的好表現，奪下本屆永達盃高雄國際輪椅網球公開賽女單Main組冠軍。

其實，船水梓緒里曾在2018年的勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽拿過女單Main組冠軍，但當時賽事僅是ITF Futures Series等級，這次來參加ITF 3 Series等級的永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，除了賺取積分與獎金外，更重要的是吸收多場硬地賽事經驗值。

船水梓緒里說：「我其實比較喜歡紅土賽事，因為紅土賽場的球路變化比較多，我也比較擅長用切球等技術與對手周旋，反觀硬地賽場的球速就比較快，而我在今年幾場紅土賽事的表現不如預期，所以，來台灣參加永達盃高雄國際輪椅網球公開賽，正好多磨練面對硬地賽事的技術，這對我來說將會是繼續成長的重要養分。」

雙打部分，男雙Main組冠軍戰因馬拉西亞組合負傷退賽，讓鈴木康平／任胡垣的日韓組合不戰而勝，繼日前勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽後再度奪冠；而女雙年紀相差超過20歲Sakhorn Khanthasit／高室冴綺的泰日「母女搭檔」，也以直落二擊敗南韓組合奪冠；至於即將在10月參加杭州亞帕運的台灣「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵，最終在QUAD組冠軍賽以2比6、2比6飲恨，以亞軍收場。

除了輪椅網球賽事外，中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會還同時在高雄市苓雅運動中心舉辦2023年永達盃輪椅羽球團體錦標賽，這是連續第3年舉辦輪椅羽球團體錦標賽，期盼以團體賽模式廣邀更多身心障礙者從事運動，而未來更將朝向國際賽規模努力，希望可讓台灣選手有機會與國外球員進行難得的國際交流。

高雄市政府運動發展局局長侯尊堯表示，近年中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會在高雄舉辦多場國際賽事，讓高雄市政府看到更多身心障礙者的需求，期盼未來繼續攜手合作，透過賽事讓更多國家看到高雄、看見台灣。而贊助中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會長達19年的永達保險經紀人股份有限公司，除了協助舉辦輪椅網球、輪椅羽球等賽事外，今年還加入推廣水域活動，期許未來有機會融入高雄「港都」的城市意象，帶動更多身心障礙者走出戶外投入運動。

台灣「雙黃組合」黃子軒／黃楚茵以亞軍收場。 主辦單位提供

(左)永達保險經紀人股份有限公司李世傑業務執行副總(中)男子B組單打(右)永達保險經紀人。 主辦單位提供

2023年永達盃輪椅網球團體錦標賽在高雄市苓雅運動中心熱鬧進行。 主辦單位提供

2023年永達盃輪椅網球團體錦標賽期盼未來朝國際賽努力。 主辦單位提供

2023年永達盃輪椅網球團體錦標賽邀請專要運動防護員指導選手放鬆。 主辦單位提供

Sakhorn Khanthasit／高室冴綺獲得女雙冠軍。 主辦單位提供

日本船水梓緒里獲得女單冠軍。 主辦單位提供

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