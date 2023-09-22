輪椅網球／2023永達盃高雄國際公開賽四強就位 日本選手來勢洶洶

2023永達盃高雄國際輪椅網球公開賽22日點燃男、女單打Main組戰火，日本選手來勢洶洶，包含男單Main組的藤本佳伸與鈴木康平，以及女單Main組船水梓緒里與高室冴綺，一舉搶下男、女單打各兩張四強入場券。

首輪以兩個6比0輕鬆闖關的鈴木康平，22日碰上南韓老對手韓成奉豪不留情，以6比4、6比2強勢奪下四強入場券，而兩人的宿命對決，可追溯至2017年永達盃高雄國際輪椅網球公開賽冠軍戰，當時鈴木康平就曾以直落二擊敗韓成奉後奪冠，而在幾天前的勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽，鈴木康平也是在八強賽擊敗韓成奉後晉級四強，鈴木康平儼然就是韓成奉在台灣賽事的「天敵」。

不過，鈴木康平賽後表示，自己常在各大小國際賽遇到韓成奉，而且韓成奉私底下待人相當客氣，鈴木康平也把他當成自己的大哥對待，只不過，上了球場就是要想辦法贏球，況且鈴木康平在先前勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽四強戰，敗給冠軍同胞荒川大輔，因此，來到永達盃高雄國際輪椅網球公開賽冠軍戰後，鈴木康平誓言要帶回冠軍！

女單Main組方面，大會頭號種子船水梓緒里，以及前幾天勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽亞軍高室冴綺，雙雙在八強戰展現強勢壓制力，船水梓緒里雖在第二盤遭遇抵抗，但最終仍以6比0、7比5直落二晉級女單Main組四強，至於高室冴綺則是克服高雄中午豔陽，以6比2、6比1搭上女單Main組四強列車。

不過，船水梓緒里到了四強戰，將強碰泰國52歲傳奇好手Sakhorn Khanthasit，船水梓緒里透露，過去幾次與Khanthasit交手，最終都是飲恨收場，這次有機會再度碰頭，希望能夠打出屬於自己的節奏，並且期盼藉由自己比較擅長的發球給予對手壓力。

至於日前在勝利盃國際輪椅網球臺灣公開賽拿下女單Main組亞軍的高室冴綺，來到永達盃高雄國際輪椅網球公開賽女單Main組第二輪，依舊以6比2、6比1的強勢表現晉級四強。高室冴綺表示，台灣是她第一次出國比賽的國家，疫情後再回到台灣比賽，當然特別有感，而且她還趁著比賽空檔，詢問大會工作人員是否有推薦的高雄刺青店，有意在自己身上留下屬於台灣的特別印記。

另外，22日壽星台灣選手洪志民，在這次永達盃高雄國際輪椅網球公開賽男雙Main組與日本老將川上瑞仁攜手合作，卻因得從資格賽出發，而要在生日當天接受「一日3戰」的嚴峻考驗，洪志民苦笑說：「多年前我就已知道川上瑞仁，也看過他好幾次比賽，但這次是我們第一次合作，而且也是我第一次一天打3場三盤制的比賽，對我來說是一次很難得的學習機會。」

日本高室冴綺晉級四強並透露想在台灣刺青留念。 主辦單位提供

壽星洪志民生日連續征戰。 主辦單位提供

女單Main組頭號種子船水梓緒里搭上四強列車。 主辦單位提供

壽星洪志民在球場慶生，並面臨「一日3戰」的嚴峻考驗。 主辦單位提供

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