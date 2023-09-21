足球／梅西踢37分鐘就因傷退場 美國公開盃決賽出賽存疑
效力美國邁阿密國際隊的阿根廷足球巨星梅西今天在對上多倫多 FC的比賽披掛上陣，但才踢37分鐘就因不明傷勢提前退場。教頭馬帝諾表示，27日美國公開盃的決賽梅西可能缺陣。
路透社報導，泰勒（Robert Taylor）在第37分鐘、兩隊還是0比0平手時替補梅西（Lionel Messi）上場，梅西退場時，把隊長臂章交給耶德林（DeAndreYedlin）。
梅西提前退場對邁阿密國際隊（Inter Miami CF）毫無影響，泰勒梅開二度，法瑞亞斯（Facundo Farias）和克雷馬斯基（Benjamin Cremaschi）各攻進1顆，終場邁阿密4比0大勝多倫多 FC（Toronto FC）。
梅西16日在對上美國職業足球大聯盟（MLS）亞特蘭大隊（Atlanta）的比賽因疲勞缺陣，阿根廷國家隊上週與玻利維亞的比賽他也沒有上場。他在巴塞隆納（FC Barcelona）的前隊友艾爾巴（Jordi Alba）今天也因傷提前退場。
邁阿密教頭馬帝諾（Gerardo 'Tata' Martino）表示，接下來幾天會評估梅西和艾爾巴的傷勢，2人除了確定不會在24日對奧蘭多城（Orlando City）的比賽出賽，27日美國公開盃（U.S. Open Cup）決賽對休士頓動力（Houston Dynamo）一役也不一定上場。
馬帝諾表示，梅西之前一直都是帶傷上陣。
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