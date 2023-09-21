足球／10月足球熱 五人制、中華男足南北雙線作戰 

中華民國足球協會將在10月迎接足球熱，將舉辦「2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽小組賽」與「2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事」，中華5人制足球隊與11人制足球隊將在台北與高雄雙雙出賽迎敵，而兩項賽事售票也在今天中午於udn售票網上架啟售。

中華足協將先於10月7日於台北市立大學體育館（天母校區）辦理三場「2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽小組賽」，中華五人制足球國家代表隊將與日本、澳洲同組競技爭取進軍明年在泰國舉辦的五人制足球亞洲盃。

而10月12日及17日於高雄國家體育場辦理兩場「2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事」，11人制的藍翼軍團在歷經6月及9月份國際積分邀請賽後將正式挑戰世界盃第一輪面對東帝汶的兩場賽事尋求晉級第二輪小組賽，也由於東帝汶放棄主場緣故，原定主客場的兩回合賽事都會在高雄國家體育場進行。

兩支國家代表隊分別由阿迪爾總教練與懷特（Gary White）總教練掌兵符，五人制代表隊上屆闖進會內賽後在小組賽階段止步，本次資格賽阿迪爾教練將率領國內五人制優秀選手在天母體育館挑戰日本及澳洲尋求晉級會內賽資格。

另一邊在高雄的中華男足五年前世界盃資格賽在第二輪止步，這次重新於第一輪出發，重返台灣的懷特將持續率領新生代藍翼軍團突破第一輪，踏上世界盃與亞洲盃的挑戰之路。

2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽將在10月7日、10月9日、10月11日於台北市立大學天母校區體育館進行，2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪則在10月12日、10月17日於高雄國家體育場進行，而球迷朋友所矚目的兩項賽事售票也在今天中午在udn售票網啟售，希望吸引更多球迷進場為中華隊加油。

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