足球／10月足球熱 五人制、中華男足南北雙線作戰 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男足將於10月12日及17日於高雄國家體育場迎戰東帝汶。圖／中華足協提供
中華男足將於10月12日及17日於高雄國家體育場迎戰東帝汶。圖／中華足協提供

中華民國足球協會將在10月迎接足球熱，將舉辦「2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽小組賽」與「2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事」，中華5人制足球隊與11人制足球隊將在台北與高雄雙雙出賽迎敵，而兩項賽事售票也在今天中午於udn售票網上架啟售。

中華足協將先於10月7日於台北市立大學體育館（天母校區）辦理三場「2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽小組賽」，中華五人制足球國家代表隊將與日本、澳洲同組競技爭取進軍明年在泰國舉辦的五人制足球亞洲盃。

而10月12日及17日於高雄國家體育場辦理兩場「2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪賽事」，11人制的藍翼軍團在歷經6月及9月份國際積分邀請賽後將正式挑戰世界盃第一輪面對東帝汶的兩場賽事尋求晉級第二輪小組賽，也由於東帝汶放棄主場緣故，原定主客場的兩回合賽事都會在高雄國家體育場進行。

兩支國家代表隊分別由阿迪爾總教練與懷特（Gary White）總教練掌兵符，五人制代表隊上屆闖進會內賽後在小組賽階段止步，本次資格賽阿迪爾教練將率領國內五人制優秀選手在天母體育館挑戰日本及澳洲尋求晉級會內賽資格。

另一邊在高雄的中華男足五年前世界盃資格賽在第二輪止步，這次重新於第一輪出發，重返台灣的懷特將持續率領新生代藍翼軍團突破第一輪，踏上世界盃與亞洲盃的挑戰之路。

2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽將在10月7日、10月9日、10月11日於台北市立大學天母校區體育館進行，2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第一輪則在10月12日、10月17日於高雄國家體育場進行，而球迷朋友所矚目的兩項賽事售票也在今天中午在udn售票網啟售，希望吸引更多球迷進場為中華隊加油。

中華隊 中華足協

延伸閱讀

把握好「食」光！高雄觀光圈200元餐飲抵用只到9月底

亞運足球／不敵神秘北韓 中華男足0：2球落敗

「1坨網子沾滿灰毛」下秒竟動了！志工幫浪浪脫困見真面目超驚喜：牠不是狗

足球／C羅自由球精準命中門後攝影師 外媒貼誇張腫包照是假的

相關新聞

亞運網球／揮別傷勢 「夜市球王」曾俊欣期待亞運初體驗

星期一才從羅馬尼亞回到台灣，「夜市球王」曾俊欣今天就和亞運隊友吳東霖、莊吉生和何承叡等機場集合，一同前往杭州迎接因疫情延...

桃園阿姆坪水訓中心完工2年未啟用 看得到用不到惹非議

桃園市政府興建大溪阿姆坪水上運動訓練基地完工2年，迄今未啟用開放，全市船艇選手訓練卻要遠赴外地培訓，「看得到、用不到」引...

足球／10月足球熱 五人制、中華男足南北雙線作戰 

中華民國足球協會將在10月迎接足球熱，將舉辦「2024亞足聯五人制足球亞洲盃資格賽小組賽」與「2026世界盃暨2027亞...

網球／費德勒大滿貫最後一冠球衣開標 預計破百萬出售

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在去年9月宣布高掛球拍後，仍不時出現在大滿貫賽事的觀眾席上，讓球迷都相...

賽事心得／大腳ㄚ鐵人兩項 全力以赴、目標就是要完賽

2020年報名第一場兩鐵「棄賽」後，沒想到今年又被「只有5k」這句話迷惑，決定再一次試試看。可能這個目標對很多人來說不困難，但我的第一次兩鐵，那時候抱著「觀光、沒玩過」的心態參加，基本上根本沒有什麼練習，而我運動都是追求流汗就好、玩到就好、慢慢來比較划算。結果快比賽前那時候大拇指腳指甲剝落，只好夾腳拖上場比賽，騎登山車，連比賽要騎幾公里都搞不清楚，路上看到人才問，第三段的跑步身體累到最後選擇棄賽。

亞帕運倒數30天 4屆元老林資惠 感動更多人認識

杭州亞運將在後天開幕，緊接登場的杭州亞帕運也進入倒數卅天，我國共有九十四位運動員在十四個運動種類出賽，創下歷屆新高紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦