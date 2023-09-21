賽事心得／大腳ㄚ鐵人兩項 全力以赴、目標就是要完賽

2020年報名第一場兩鐵「棄賽」後，沒想到今年又被「只有5k」這句話迷惑，決定再一次試試看。可能這個目標對很多人來說不困難，但我的第一次兩鐵，那時候抱著「觀光、沒玩過」的心態參加，基本上根本沒有什麼練習，而我運動都是追求流汗就好、玩到就好、慢慢來比較划算。結果快比賽前那時候大拇指腳指甲剝落，只好夾腳拖上場比賽，騎登山車，連比賽要騎幾公里都搞不清楚，路上看到人才問，第三段的跑步身體累到最後選擇棄賽。

👆2020年參加第一場兩鐵(前一天還去爬大坑4號😅)

這次9月初「佳智&周董&川哥」找我們去模擬兩鐵路線，我整個被嚇呆….「什麼😨兩鐵是這樣玩喔」…我第三段已經沒力氣，最後沒跑(走)完。

跑步很弱的我剩半個月可以準備….要忍住5公里不停腳，是我第一個要克服的點🥺，騎平路也是我不行的地方，因為平路經驗太少，又不太會跟車🫠但還有半個月，能練多少算多少，其他只能當天看著辦。

比賽當天雖然緊張，但感覺好像參加同樂會，很多好久沒看到的朋友互相打屁，喇低賽，讓心情放鬆不少。

但該面對的還是要面對。比賽開始！第一段跑步「5.4k」原本要邊聽音樂邊跑….結果耳機出狀況，整個心煩意亂，幸好看到朋友在附近讓我可以「跟」著，順利跑完。接著轉換騎車不忘先調整耳機…喬到好才騎車，賽後被佳龍說「哪有比賽的人還在搞耳機」😅我常常。第二段騎車「30k」我只能說…跟車我不行✋…一直處於獨騎…看著一群一群的人刷過…我的心好涼🌬️

再來回到第三段「跑步5k」….我知道就剩下5k了，但是腳就是跑不起來…好想放棄…好痛苦….跑幾步散步一下⋯⋯一直告訴自己「只要完賽我就進步了」撐住呀。走ㄧ走突然看到熟悉的身影「佳龍來了」。

他看著我散步的走到他旁邊😅

還記得上次第三段跑步，他說要陪我「走」就好..結果我棄賽。但這次我們「跑一下」「走一下」。

終於「我完賽了」真的是累到沒有力氣….

但是聽到佳智過來說她「總9」我們興奮的抱著邊跳邊叫….真的好感動❤️你好棒

周董也破了pr 👍大家也都拿到好成績&完賽

👆那個多騎5公里的….明年再來拼💪

說真的兩鐵好玩嗎⋯⋯過程我覺得「好痛苦、好變態」🥺但是賽後解脫真的「超爽的啦」😂。我也在踏進「死亡之組」之前撿到一個「分7」

基本上談不上有練習的佳龍，真的是靠吃「老本」撿到「分1」。

只能說「哇！怎麼這麼棒(胖)啦」

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