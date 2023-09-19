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羽球／高雄大師賽居頭號種子 林俊易調整心態迎敵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易（右）在高雄羽球大師賽記者會上接旗。記者曾思儒／攝影
林俊易（右）在高雄羽球大師賽記者會上接旗。記者曾思儒／攝影

BWF超級100系列的高雄羽球大師賽月底首度登陸港都，「左手重砲」林俊易將以男單頭號種子身分捍衛主場，但剛結束香港公開賽的他透露，還在調整心態，要重新找回充滿自信的自己。

今天公布的世界排名，林俊易雖從23名下滑一位到第24名，國內仍僅次於「一哥」周天成，但上周香港公開賽首輪錯過3個局點，敗給排名落後自己的馬來西亞對手梁峻豪，讓他還有些耿耿於懷。

林俊易（左三）是高雄羽球大師賽男單頭號種子。記者曾思儒／攝影
林俊易（左三）是高雄羽球大師賽男單頭號種子。記者曾思儒／攝影

林俊易坦言，心理狀態還沒到非常好，「之前愈打愈沒信心，心裡這一塊還要去過。」他剖析說，過去參加超級系列賽事，通常都是落後一方，是要去「想辦法」的角色，現在可以在開局成為主動者，卻會糾結在沒做好的部分、徘徊在之前出現的狀況，沒能專注當下，這是現階段自己要面對的課題。

今年2月打下超級300泰國公開賽冠軍的林俊易，重回超級100賽場，他給自己設下期許，「壓力不要那麼大，當個練習，但也會很積極準備。」高雄大師賽將從9月26日到10月1日在高雄巨蛋舉行，「人來瘋」的林俊易也期待在地主球迷加油聲中展現球技，他笑說：「我不怕注視，人愈多愈嗨。」

老家在屏東枋寮的「左手重砲」也透露，雙親忙於務農，從沒親自到場看過自己比賽，這次也還沒和家人提到高雄大師賽，他笑說：「希望爸媽第一次來看比賽就是奧運！」

林俊易 羽球 周天成

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