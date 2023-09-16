街舞／台中盃街舞大賽 2000多名高手較勁 李昱叡：培育人才進軍奧運

「2023台中盃街舞大賽」今天（16日）於台灣大道市政大樓府前廣場火熱登場。來自全台15個縣市，逾2000名頂尖舞者齊聚台中市府廣場尬舞，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席為選手加油打氣，他表示，盧市長上任後推展首屆「台中盃」街舞大賽，連年舉辦今年已是第五屆，積極培育街舞人才，期盼進軍明年巴黎奧運。

李昱叡表示，感謝主辦單位與市府攜手，帶動台中街舞風氣，台中捷運舊社站、火車站二樓平台跳舞島嶼及台灣大道市府廣場等，均是提供熱愛街舞的市民有友善練舞空間，藉由軟硬體的充實，持續培育人才，提供舞者交流平台，期盼未來培養出奧運國手。

運動局指出，今天開場表演由PariJ舞團帶來精采演出，現場氣氛熱鬧，歡呼聲連連，台中盃街舞大賽自辦理以來好評如潮，今年更擴大規模舉行，特結合台中市朝馬、大里及長春國民暨兒童運動中心辦理街舞推廣教學活動，期藉此扎根及提升台中市街舞運動人口。

運動局說明，今年賽事分為排舞賽及Battle賽，也邀請到具國際經驗的評審Aya、小伶、老毛、剛一、師妹、花椰、怪怪、小薇及台中市在地頂尖舞蹈教室推薦專業裁判阿康、小豪、小光、小欣及韻綺等，現場除了參賽選手的精彩表演，更有機會目睹許多專業舞者同台競飆舞技，精采可期。

運動局表示，此次賽事首日進行的是Battle賽3v3及1v1組，明日則是精采的MV及排舞組賽事，歡迎民眾至活動現場一同觀賽，也可收看線上直播，相關資訊請上台中盃街舞大賽粉絲專頁( https://bit.ly/3jyGsQb )、官方Youtube頻道( https://www.youtube.com/@TaichungCup )查詢。