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香港羽賽／直落2退印尼球王組合！李芳至、李芳任雙胞胎勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照
李家雙胞胎李芳至（右）、李芳任（左）。聯合報系資料照

今年3月底就曾在西班牙擊敗印尼「球王」組合，我國羽壇雙胞胎李芳至／李芳任今天在香港公開賽面對世界排名第一的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）再度奪勝，且是以21：16、21：19取得連勝，爆出香港公開賽另場冷門，勇闖男雙8強。

李家雙胞胎3月演出3局逆轉勝，打出搭檔代表作，相隔近半年再度對決2屆世錦賽奪銅的印尼組合，雙胞胎12：12時連拿4分取得領先，進而以21：16先下一城。

第二局雙胞胎先取得8：3領先，雖一度被11：11追平，但在8度平手下挺住壓力，最終在第2個賽末點以21：19兌現勝利，跪地迎接8強門票。

香港公開賽屬於BWF超級500系列賽，是杭州亞運前最後比賽，寶島羽將「一姊」戴資穎雖因手傷首輪退賽，「一哥」周天成也第一場落馬，但也有亮點，男單世界排名37的李佳豪昨天先退丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），今天再逆轉拍下大馬「一哥」李梓嘉，勇闖8強；接續李佳豪上陣的李家雙胞胎，今天也力退球王組合，和「麟洋配」王齊麟／李洋同闖8強。

李家兄弟世界排名24，今年擔任「麟洋配」陪練員外也四處征戰，弟弟李芳至今年成都世大運更帶回混合團體賽金牌、混雙銀牌和男雙銅牌，香港公開賽將尋求再創佳績。

李佳豪 麟洋配 世錦賽

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