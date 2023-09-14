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香港羽賽／「屠龍」完退大馬一哥 李佳豪黑馬旅程闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳豪。 中國新聞社(資料照)
李佳豪。 中國新聞社(資料照)

我國男單好手李佳豪成為香港公開賽大黑馬，昨天首戰直落二拍下丹麥「世界球王」安賽龍（Viktor Axelsen），「屠龍」成功後今天再3局逆轉去年亞錦賽金牌、世界排名16的馬來西亞「一哥」李梓嘉，連2場「下克上」，勇闖男單8強。

「雙李」過去4度碰頭各拿2勝，今天李佳豪第一局雖陷入落後，但從14：19一路追到19：20，讓李梓嘉到第3個局點才以21：19驚險搶下。

第二局李佳豪一路領先，8：5時更連下6分拉開差距，就算遇到撲球濺血傷勢仍頂住李梓嘉追分壓力，以21：17追平局數。

決勝局雙方打得拉鋸，李佳豪一度陷入7：11落後，先連搶4分扳平，局末更先取得20：18「賽末點」，雖被李梓嘉瓦解，但李佳豪先逼出對手回球出界，最終在第3個機會搶下勝利，以22：20搶下8強資格，持續驚奇旅程。

24歲的李佳豪出身羽球世家，爸爸李謀周、媽媽陳曉莉都曾是全國冠軍得主，李佳豪姊姊李佳馨目前混雙、女雙都是國內排名第一，姊弟倆目前都隸屬中租企業羽球隊，成都世大運還一起打下混合團體賽金牌。本周李家姐弟齊聚香港，李佳馨混雙、女雙雖止步首輪，但李佳豪昨天力退「龍王」後，李佳馨也開心幫弟弟加油，今天李佳豪再下一城，和對手連2場退賽的蘇力揚分闖8強。

世界排名26的王子維今天面對世界排名32的丹麥對手約翰內森（Magnus Johannesen）大戰3局，決勝局末王子維先取得20：18領先，但錯過第一次機會後又遭主審罰分，直接被對手遭扳平，多拍來回下王子維再出現回球掛網失誤，讓約翰內森拿到「賽末點」，最終演出10：21、21：19、22：20逆轉勝。

李佳豪 李佳馨 王子維

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