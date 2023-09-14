足球／腳踏實地！日本尋求2050世界盃奪冠路

跟台灣喊著足球口號有著本質不同，日本目標2050年拿下世界盃是很有可能的！日本男足日前在國際賽週，以4：1與4：2接連擊潰德國與土耳其，甚至賽後主將冨安健洋還表示不滿足，他認為日本擊敗歐洲強隊該被視為理所當然的事，足協的2050爭霸世足目標是按部就班進行的。日本持續有著大量好手旅歐，目前實力已可脫亞入歐，一代代人將信念與實際行動傳承下去。

2050年奪世足計畫

適逢足球世界的國際賽週，南美洲區進行著南美世足預賽，歐洲進行著歐國盃預賽，其他有雄心壯志的國家都積極約戰強隊，日本足協則約到歐預賽不用踢的地主國德國與輪空的土耳其。根據《日本時報》報導，日本男足先是在9日以4：1痛宰德國隊，又在12日以4：2擊敗土耳其，國際輿論都已經不認為是爆冷獲勝，而主將冨安健洋甚至還不滿足。

效力於英超強隊兵工廠的冨安表示，日本擊敗歐洲強隊本就該被視為「會發生的事」，而且這場4：2贏下土耳其的比賽踢得不算好，他認為隊友們也都是這種感受，明顯對於國家隊要求甚高，早已不滿足於亞洲頂級、歐洲次級的水準。

冨安也補充道，足協說過2050年要爭奪世足冠軍的規劃，都在穩定的行動中，雖然現在這批人都不會是那時的代表選手，但日本隊每一代人有每一代人該做的事，下一屆世足更是日本往前邁進一大步的機會，全體國民自然會朝著最終計畫邁進、貫徹爭冠信念。

日本足球發展正軌

當前日本足球發展持續火熱，除了超過4百人的留洋軍團，今年又有幾名新生代好手踏上頂級聯賽證明實力，面對土耳其打進2球的邊路好手中村敬斗就是代表人物，年僅23歲的他在奧地利聯賽沉潛超過3年，去年在奧超轟進14球，今夏以1200萬歐元轉會費轉戰法甲蘭斯；在荷蘭聯賽奮鬥3年、同為23歲的菅原由勢已經成長為歐陸出名的攻擊型邊衛，新一代持續輸出人才至國家隊。

日本在三月國際賽週後，已經在國際友誼賽拿下4連勝，陸續擊潰薩爾瓦多、秘魯、德國、土耳其，而且場場至少打進4球，4戰轟進18球、僅丟4球，對手都並非弱旅，越能證明這支日本隊的企圖心與執行力：2050爭冠世足並非空口說白話。

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