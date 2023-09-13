香港羽賽／世界47扳倒世界第10 邱相榤、林筱閔爆冷退種子

排上香港公開賽種子的我國「一哥」周天成、世大運奪金混雙組合葉宏蔚／李佳馨今天爆冷落馬，不過世界排名47的混雙組合邱相榤／林筱閔「以下克上」，從會外賽打進會內的寶島組合，今天和世界排名第10的丹麥組合克里斯蒂安森（Mathias Christiansen）／博爾（Alexandra Bøje）大戰3局後出線，爆出今天另場冷門。

總獎金42萬美元的香港公開賽屬於BWF超級500系列，昨天進行會外賽和部分雙打會內賽，今天5個單項的會內賽全面開戰，今天先上場的7組台將，包括女雙李佳馨／鄧淳薰、胡綾芳／林筱閔、張淨惠／楊景惇、女單林湘緹、白馭珀和宋碩芸和男單「左手重砲」林俊易都落馬；接續男雙李哲輝／楊博軒和「麟洋配」王齊麟／李洋都上演3局逆轉勝，「羽球王子」王子維也晉級，另名男單好手蘇力揚因印度對手拉克西亞（Lakshya Sen）退賽，兵不血刃前進第二輪。

排上種子的「一哥」周天成、混雙葉宏蔚／李佳馨今天也沒能過關，列男單第7種子的小天遭世界排名20的馬來西亞對手黃智勇狙擊，以15：21、19：21敗陣，連兩站「一輪遊」；列混雙第8種子的葉李配則以15：21、12：21敗給大陸陳芳卉／程星，另組混雙李哲輝／許雅晴也連輸2局敗給印尼對手。

從會外晉級的寶島混雙組合邱相榤／林筱閔倒是拍出驚奇，兩人面對世界排名第10、大會第5種子克里斯蒂安森／博爾（Alexandra Bøje），首局以21：16搶下，第二局更在16：20落後下瓦解對手4個局點，雖反撲差一步，以21：23讓出，決勝局又在20：17下浪費3個賽末點，反讓連拿4分的對手反超，但寶島組合也瓦解對手唯一拿下比賽的機會，最終以23：21驚險勝出。

邱相榤混雙和男雙都從會外賽打起，昨天男雙經歷單日2戰考驗，和隊友楊明哲也晉級會內第二輪，今天混雙也搶下16強門票，成為第一組晉級的寶島混雙。

列女單第2種子的小戴將在晚上6點半將登場，首輪對手是杭州亞運隊友許玟琪。