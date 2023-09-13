舉重世錦賽／為亞運暖身 陳玟卉3成績C組排第1

台灣舉重女將陳玟卉凌晨在舉重世錦賽71公斤級C組登場，為杭州亞運先暖身，以抓舉104公斤、挺舉131公斤、總和235公斤作收，3項數據都是C組第1，但能否奪牌還須視A、B組戰況而定。

現年26歲陳玟卉2年前不僅在東京奧運奪得女子舉重64公斤量級銅牌，同年底的世界舉重錦標賽又斬獲1金1銀1銅，一口氣解鎖在2大賽奪牌成就。

不過，陳玟卉2022年隨即面臨考驗，因亞錦賽拉傷手肘韌帶，世錦賽也僅過磅、走完賽事流程，直到今年5月亞錦賽才復出，她以2面銅牌成績，向外界宣告回歸。

陳玟卉在迎接9月杭州亞運之前，先征戰在沙烏地阿拉伯舉行的世錦賽驗收成果，而她此行目標總和243公斤，希望奧運排名能一舉從第10名前進至第6名安全名單內。

陳玟卉凌晨在女子71公斤級C組賽事上陣，抓舉開把99公斤輕鬆過關後，第2把直接上調至104公斤且成功舉起，陳玟卉放下槓鈴後激動吶喊，可惜接下來挑戰107公斤失利。

陳玟卉轉戰挺舉後，開把131公斤同樣順利撐起槓鈴，但第2、3次試舉將重量提升至136公斤時，都未能成功舉起，最終總和以235公斤作收。

陳玟卉近期訓練總和大多已能達240公斤水準，可惜世錦賽未能發揮，但3項成績依舊在C組排名第1，至於能否站上頒獎台，還須視A、B組選手成績而定，B組賽事將於今晚展開，而A組賽事預計14日凌晨登場。