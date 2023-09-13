快訊

你沒有看錯！挑戰Apple冷知識 最新iPhone 15搶先送

iPhone 15登場 蘋果與台廠布局印度面臨成果驗收期

比送肉粽恐怖！75隻100kg巨鱷塞滿巷弄逛大街 當地政府急勸民眾別出門

舉重世錦賽／為亞運暖身 陳玟卉3成績C組排第1

中央社／ 台北13日電
台灣舉重女將陳玟卉。 聯合報系資料照
台灣舉重女將陳玟卉。 聯合報系資料照

台灣舉重女將陳玟卉凌晨在舉重世錦賽71公斤級C組登場，為杭州亞運先暖身，以抓舉104公斤、挺舉131公斤、總和235公斤作收，3項數據都是C組第1，但能否奪牌還須視A、B組戰況而定。

現年26歲陳玟卉2年前不僅在東京奧運奪得女子舉重64公斤量級銅牌，同年底的世界舉重錦標賽又斬獲1金1銀1銅，一口氣解鎖在2大賽奪牌成就。

不過，陳玟卉2022年隨即面臨考驗，因亞錦賽拉傷手肘韌帶，世錦賽也僅過磅、走完賽事流程，直到今年5月亞錦賽才復出，她以2面銅牌成績，向外界宣告回歸。

陳玟卉在迎接9月杭州亞運之前，先征戰在沙烏地阿拉伯舉行的世錦賽驗收成果，而她此行目標總和243公斤，希望奧運排名能一舉從第10名前進至第6名安全名單內。

陳玟卉凌晨在女子71公斤級C組賽事上陣，抓舉開把99公斤輕鬆過關後，第2把直接上調至104公斤且成功舉起，陳玟卉放下槓鈴後激動吶喊，可惜接下來挑戰107公斤失利。

陳玟卉轉戰挺舉後，開把131公斤同樣順利撐起槓鈴，但第2、3次試舉將重量提升至136公斤時，都未能成功舉起，最終總和以235公斤作收。

陳玟卉近期訓練總和大多已能達240公斤水準，可惜世錦賽未能發揮，但3項成績依舊在C組排名第1，至於能否站上頒獎台，還須視A、B組選手成績而定，B組賽事將於今晚展開，而A組賽事預計14日凌晨登場。

陳玟卉 舉重 世錦賽

延伸閱讀

杭州亞運地主派出886運動員 奧運金牌就有36人

棒球／亞運仍是台日韓三強爭金 南韓：頭號勁敵就是中華隊

棒球／平均年齡不到24歲 U18黃金世代再聚首出征亞運

棒球／17名職棒球員組最強中華隊 直指睽違17年的亞運金牌

相關新聞

網球／違反禁藥規則禁賽4年 2屆大滿貫名將哈蕾普將上訴

2度奪下大滿貫的羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep），去年10月因藥檢沒過遭禁賽，國際網球公正調查組織（Int...

網球／哈蕾普遭禁賽4年 教練：對判決非常震驚

去年10月藥檢沒過，羅馬尼亞名將哈蕾普（Simona Halep）就暫別球場，今天國際網球公正調查組織（Internat...

舉重世錦賽／為亞運暖身 陳玟卉3成績C組排第1

台灣舉重女將陳玟卉凌晨在舉重世錦賽71公斤級C組登場，為杭州亞運先暖身，以抓舉104公斤、挺舉131公斤、總和235公斤...

足球／客場面對新加坡 「新台灣人」安以恩攻進國際賽第一球

中華男足上周五在高雄與菲律賓進行邀請賽後，隔天就飛往新加坡，今天晚上在新加坡碧山體育館進行客場國際友誼賽，中華隊歸化球員...

香港羽賽／戴資穎拚第4冠 13日首輪對決許玟琪

台灣羽球一姐戴資穎上週中國羽球公開賽4強止步後，明天將在香港公開賽登場，尋求個人賽史第4冠，女單首輪對手則是自家人許玟琪

香港羽賽／單日奪2勝 寶島男雙勇闖16強

白天先打下香港公開賽會外賽勝利，我國男雙組合邱相榤／楊明哲今天壓軸賽程再上陣，面對菲律賓對手雖在首局錯過局點，但後來居上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦