香港羽賽／單日奪2勝 寶島男雙勇闖16強

白天先打下香港公開賽會外賽勝利，我國男雙組合邱相榤／楊明哲今天壓軸賽程再上陣，面對菲律賓對手雖在首局錯過局點，但後來居上連趕2局，和雙胞胎李芳至／李芳任雙雙演出逆轉勝，晉級第二輪。

香港公開賽屬於BWF超級500系列，總獎金42萬美金，今天進行會外賽和部分雙打會內賽程，邱楊配從會外賽出線，成為男雙會內32籤的第7組台將。

晚上壓軸上陣，世界排名40的邱楊配面對世界排名48的菲律賓組合貝納多（Christian Bernardo）／莫拉達（Alvin Morada），寶島組合先取得2個「局末點」但都錯過，反遭對手23：21逆轉，不過第二局邱楊配以一路領先下以21：18扳平，決勝局更在8：9落後下連拿5分反超，最終以21：12拿下勝利。

今天共有5組寶島男雙上陣，只有壓軸的邱楊配和李家雙胞胎出線，另外3組台將都敗給印尼對手，包括「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵和3局不敵菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）／毛拉納（Bagas Maulana），張課琦／柏禮維2局不敵列第6種子的卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），葉宏蔚／蘇敬恒敗給世界排名第一的球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

今天上陣的兩組女雙劉巧芸／汪郁喬和林琬清／許雅晴都落馬，明天將由另組女雙李佳馨／鄧淳薫打頭陣，包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和「一姊」戴資穎和「麟洋配」王齊麟／李洋都將上陣。