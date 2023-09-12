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商業價值最高！ NFL開季收視席捲全球

台灣醒報／ 台北報導
NFL回歸了！新賽季開幕戰收視熱度又開紅盤，比去年開幕戰增加24%收視數。 美聯社
NFL回歸了！新賽季開幕戰收視熱度又開紅盤，比去年開幕戰增加24%收視數。 美聯社

世界體壇商業價值最高的運動是NFL美式足球開季賽，首戰熱度名副其實！NFL新賽季上週末開幕，首戰由衛冕冠軍酋長對決弱旅獅隊，儘管開幕對戰組合被質疑不夠吸引人，但近2700萬球迷鎖定串流與電視轉播，是去年強強對決開幕戰的124%收視率，這也是2015年愛國者與鋼人開幕戰以來最高收視，商業價值第一的吸金程度展露無遺。

開幕戰收視同期比增24%

根據《郵報》報導，NFL美式足球23/24賽季上週末開戰，開幕戰組合雖然賽前被嫌星度不足，由衛冕冠軍堪薩斯酋長對決弱隊底特律雄獅，但收視率仍舊突破天際，總計2680萬球迷透過串流、電視收看，這比22/23開幕戰（彼時衛冕冠軍洛杉磯公羊與水牛城比爾的強強對決）還高了24%。

放眼各年開幕戰，也僅遜色於15/16年的兩大吸票組合（彼時衛冕冠軍新英格蘭愛國者，對決坐擁進攻三叉戟的匹茲堡鋼人）。對美國其中一家電視轉播商NBC來說，今年酋獅戰更是他們轉播過、收視第二高的NFL單場賽事，NFL不愧為地表價值最高的商業體育賽事。

而該場比賽不僅收視意外驚人，結局也相當意外，近5年有4年位居分區墊底的雄獅竟然與酋長打得有來有往，最終以21：20大爆冷門勝出，雖然酋長一攻一守的兩大全明星缺陣（近端鋒凱爾斯與防守絆鋒瓊斯），但擁有5度全明星、2枚超級盃冠軍戒的最強四分衛馬洪姆斯，酋長下半場熄火仍舊說不過去。

首週戰果有趣

據《外媒CBS》整理，首週其他賽程陸續在台灣時間11日打完，其中不乏讓人意外的戰果。老牌勁旅49人與牛仔戰力的確稍優對手一籌，但他們不約而同都『摧毀』對手，49人封鎖鋼人3節掛蛋，以30：7反客為主勝出，牛仔更瘋狂，靠著一線防守悍將帕森斯與二線防守快馬小迪格斯全場封鎖，以40：0血洗主場的巨人，寫下隊史最懸殊的完封勝。

另外一隻老牌強權綠灣包裝工換血看起來挺順利，他們告別傳奇四分衛羅傑斯，直接讓積極培養的小將洛夫上位，雖然洛夫錯失幾次好球，但仍傳出3次達陣、總計超過200碼，帶領後羅傑斯時代的包裝工38：20，擊潰主場的芝加哥熊隊。

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